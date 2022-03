Sonia Bruganelli ringrazia l’uomo della sua vita ma non è Paolo Bonolis

Terminata l’avventura di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip 2022 lei ha ringraziato l’uomo della sua vita, l’unico che solo guardandola riesce a farla sentire bene. Non è suo marito Paolo Bonolis ma è un uomo ben più importante, suo figlio Davide Bonolis. Tenerissimo il post che la Bruganelli ha dedicato al suo unico figlio maschio ma per il conduttore non ha sprecato nemmeno un like. Paolo Bonolis aveva scritto per sua moglie una dedica; prima dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip aveva dedicato alla sua Sonia parole che nessuno avrebbe immaginato. Lui sempre così riservato in genere posta qualche foto dei figli. Qualcuno ha anche messo in dubbio che sia stato davvero Paolo a scrivere la dedica social a sua moglie.

Paolo Bonolis scrive una dedica alla moglie ma Sonia Bruganelli ringrazia l’unico uomo della sua vita

“Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset infinity con un programma che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al Gf con le palle, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo” questa la dedica per la sua Sonia. Parole che hanno emozionato tantissimi follower ma che hanno anche scatenato battutine sul caratterino dell’opinionista.

Poco fa la Bruganelli ha pubblicato uno scatto bellissimo con suo figlio Davide, un’immagine di ieri sera in un momento speciale durane la puntata del GF Vip che racconta così: “Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. Davide sei l’uomo della mia via, quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo”. Un messaggio bellissimo di una madre al figlio, ma nemmeno una parolina per Paolo.