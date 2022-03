Sophie e Alessandro prove di convivenza: ora comincia il bello

Hanno deciso di andare a vivere insieme subito, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano anche se dalle pagine della rivista Chi, è l’ex tronista a fare un po’ di chiarezza su quanto successo ancora prima che lei lasciasse la casa del Grande fratello VIP 6. La mamma di Sophie sapeva che avrebbe voluto vivere da sola e ha trovato un appartamento, arredandolo anche per farle una sorpresa. E ha pensato ovviamente, di mettere anche lo spazzolino per il bel Basciano! Oggi Sophie e Alessandro quindi, ne parlano insieme in una intervista rilasciata per la rivista Chi, raccontando anche alcuni dettagli sulla loro relazione. Basciano, che aveva iniziato a lavorare in Spagna, ha deciso di tornare in Italia per stare con Sophie ma anche per passare più tempo con suo figlio.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la favola continua dopo il GF VIP 6

Alessandro, intervistato dai giornalisti della rivista Chi ha spiegato che è stata la mamma di Sophie a occuparsi della ricerca della casa e del resto ma che ovviamente lui è felicissimo di vivere con la Codegoni, in quell’appartamento, quando sarà a Milano. E spiega: “Cercherò di spostare parte del mio lavoro a Milano. Avevo aperto un ristorante a Madrid, ma ho parlato con gli altri soci e tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie. Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare.“

Sophie e Alessandro sono felicissimi di come stanno andando le cose, ora che possono viversi senza telecamere. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure lo spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò“.

E ha proposito del bambino ha anche aggiunto: “Sì l’ho conosciuto ed è un bimbo meraviglioso. Io ho un fratello più piccolo, Ricky, che per me è come un figlio, quindi, la sera che ci siamo visti a cena, ho passato più tempo con Nicolò che con Ale!“.

Sophie sogna in grande e fa progetti molto concreti per il futuro. Alla rivista Chi rivela: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo.“