Federica Pellegrini alla ricerca dell’abito da sposa mostra qualche dettaglio

Quanto manca al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta? La sposa sta cercando il suo abito, quindi manca poco alle nozze? Federica Pellegrini condivide un momento prezioso, quello della prova abito da sposa, quello in cui il sogno inizia a diventare realtà. Aveva però confidato che sarebbe andata all’altare l’anno prossimo, che lei e Matteo avevano intenzione di rimandare il matrimonio. Il sogno della coppia è di sposarsi in primavera ma se prima doveva essere questa primavera, poi è diventata quella del 2023. Possibile che la Divina stia scegliendo l’abito per il prossimo anno? Su Instagram pubblica i dettagli di un abito da sposa pomposo, poi uno con la coda lunghissima e tanto pomposo, poi una linea più aderente. Ha ancora le idee poco chiare?

Federica Pellegrini e il suo abito da sposa per la primavera

Magari hanno cambiato stagione, si sposeranno in estate e non più in primavera. L’indizio sta incuriosendo i fan della Pellegrini; la data non è stata ufficializzata ma a questo punto tutti suppongono non manchi poi molto al matrimonio.

Al momento c’è solo qualche piccola anticipazione, un’emozione appena accennata da parte di Federica Pellegrini che scrive “Alla ricerca” e mostra i capi esposti nell’atelier. C’è anche qualche abito colorato, magari lo sceglierà per le damigelle o forse la campionessa di nuoto ci stupirà con un abito da sposa per niente classico.

Non ci resta che attendere qualche mese o un anno intero per il giorno indimenticabile di Federica e Matteo. Fino a qualche anno fa non riusciva ad immaginarsi sposata, non aveva alcun desiderio di formare una famiglia, ma era un po’ di tempo fa e un amore che non è quello di oggi. La Pellegrini aveva detto di no a Filippo Magnini, stavano insieme da tempo e lui desiderava sposarla e diventare padre. Oggi sono entrambi felici ma separati, nemmeno più in buoni rapporti.