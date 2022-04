Georgina Rodriguez ha uno stipendio da sogno messo a disposizione da Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez sta per diventare di nuovo mamma e dare un altro figlio a Cristiano Ronaldo. C’è chi si chiede se il calciatore correggerà la cifra che sembra le metta a disposizione ogni mese. Georgina Rodriguez ha uno stipendio mensile da far perdere la testa, forse non è giusto chiamarlo stipendio, più che altro sa che può disporre di una grossa cifra. Riuscite ad indovinare quanti soldi più o meno spende la modella per se stessa e per i figli. Sono in arrivo due gemelli, probabile che la somma sarà davvero ritoccata. Da commessa in una boutique dove ha avuto la fortuna di incontrare Ronaldo al lusso in cui vive, Georgina è grata alla vita, soprattutto grata di avere una famiglia così bella. In passato ha confidato che sa cosa significhi avere i soldi per arrivare solo a fine mese, oggi è soddisfatta perché può invece aiutare gli altri.

Quanto spende Georgina Rodriguez al mese?

Nessun conto in tasca, di certo ci saranno mesi in cui spende di più e altri meno e infatti a disposizione della sua compagna Ronaldo mette ogni mese una somma che va dai 50 ai 100mila euro. E’ la rivista El National che ci prova a fare i conti in tasca e pensa che la modella faccia riferimento a quelle somme per le sue spese personali e quelle dei figli.

Georgina Rodriguez è prossima al parto e la vediamo sempre completamente griffata, di certo da anni abituata al vero lusso. In Spagna è una vera celebrità e il suo “stipendio” da sogno per gestire la famiglia lascia davvero a bocca aperta.Cristiano Ronaldo è ovviamente orgoglioso del suo conto in banca e tante volte ha sottolineato in risposta agli invidiosi che quello che possiede l’ha guadagnato. Guadagni che sono arrivati anche indirettamente dal suo lavoro nei campi di calcio. I suoi post sui social gli fanno guadagnare migliaia di euro e per le interviste il compenso è alto, come per gli spot.