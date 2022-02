Il regalo di Georgina per il compleanno di Ronaldo lascia senza parole il calciatore

Ben più di un pensiero e di un semplice regalo per Cristiano Ronaldo nel giorno del suo compleanno. La sua Georgina ha voluto sorprenderlo come lui ha fatto di recente con lei per il suo compleanno. Se Ronaldo per il compleanno di Georgina Rodriguez ha portato tutta la famiglia a Dubai per una vacanza favolosa e ha fatto comparire su un famoso grattacielo le immagini di sua moglie con i suoi auguri, lei non ha voluto badare a spese. Il calciatore ringrazia tutti ma è la famiglia la sua vittoria più grande. Georgina è in attesa di due gemelli, di certo i figli sono i doni più preziosi ma è nel giardino di casa che è arrivato il regalo per il festeggiato.

Cristiano Ronaldo compie 37 anni e Georgina lo rende felice con il suo regalo

Un’automobile di lusso, un’altra, ma questa l’ha scelta la sua compagna di vita e il suo valore è di 180 mila euro. E’ una Cadillac e Ronaldo felice come un bimbo non crede ai suoi occhi. L’auto si aggiunge al già prezioso parco auto di Cristiano.

E’ lui a postare il video del regalo, sui social si vede Cristiano Ronaldo che apre la porta della villa, esce in giardino in pantofole, i bambini sono dietro di lui, tutti in pigiama. Georgina è felice, lo guarda per scorgere le sue emozioni e lo bacia. Cristiano salta in auto con i bambini che provano gli accessori. Lui è ancora senza parole, felice di tutto quello che è riuscito a costruire.

“Felici 37 anni all’amore della mia vita – sono gli auguri della modella – Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”.

Il festeggiato ha commentato: “La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti… Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne valgono la pena”.

