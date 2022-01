Georgina Rodriguez: il compleanno da favola organizzato da Cristiano Ronaldo

Con il grazie di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo possiamo ammirare anche tutte le foto del compleanno. E’ la favola che il calciatore ha dedicato alla modella, un compleanno a Dubai. “Grazie Cristiano, non puoi rendermi più felice ogni giorno” ed è così che Georgina Rodriguez svela cosa ha organizzato per lei Ronaldo. E’ in dolce attesa di due gemelli, la famiglia continua ad allargarsi e appare perfetta con tutti i bambini che sognano con la mamma mentre il calciatore si gode la felicità che ha regalato. Una favolosa vacanza a Dubai ma è solo l’inizio, per il compleanno di Georgina non ha certo badato a spesso né a sorprese. Una pausa al caldo con tutta la famiglia, in spiaggia la torta e ogni dettaglio romantico, di sera i grattacieli illuminati fanno da cornice a uno dei regali. Per i 28 anni un vero spettacolo: fuochi d’artificio che commuovono la festeggiata, poi il grattacielo che si illumina con le immagini di Georgina. Difficile superare il calciatore nel sorprendere il suo amore.

Georgina Rodriguez emozionata nel giorno del suo compleanno

Si sono conosciuti cinque anni fa in una boutique di Madrid, lei era una semplice commessa. Un colpo di fulmine e oggi la sua vita è cambiata. Sembra una vera favola la loro storia d’amore e le foto che pubblica Georgina lo confermano. La cena in terrazza è un vero sogno e quando sul Burj Khalifa appare la scritta “Happy Birthday” e poi le foto di Georgina, l’emozione è immensa.

Una giornata da sogno e la Rodriguez non può che dire grazie al suo compagno, alla vita: “Sì questa giornata emozionante finisce. Non riesco a trovare le parole. Grazie, grazie e ancora grazie Cristiano non puoi rendermi più felice ogni giorno. Grazie Dubai per averci sempre trattato così bene e averci fatto sentire a casa. Grazie a tutti voi che avete lavorato per rendere questo giorno così speciale. E grazie a voi che ci siete sempre e gioite per la mia felicità e quella della mia famiglia”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".