Georgina Rodriguez incinta fa l’ecografia con tutti i figli in prima fila

Che emozione per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo ma la dolce attesa coinvogle anche tutti i figli della coppia. Un’ecografia così è difficile da vedere, Georgina Rodriguez ha portato tutti i figli con lei per la visita di controllo. Nella famiglia del calciatore e della splendida modella sono in arrivo due gemelli, nasceranno ad aprile. Tutti non vedono l’ora di accogliere i piccoli, soprattutto i fratelli e le sorelle che con la mamma sono andati all’appuntamento per l’ecografia. Una foto per tutti, un’immagine molto tenera che Georgina Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo social emozionando prima di tutti Ronaldo. Il calciatore era impegnato sul campo di calcio, non poteva accompagnare la sua Georgia, ci hanno pensato i loro figli.

Georgina Rodriguez incinta di due gemelli mostra le prime immagini ai fratellini

Stesa sul lettino la Rodriguez sorride a chi scatta la foto. In prima fila ci sono tutti i piccoli Ronaldo. A pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo di altri due bebè adesso ci sono i controlli, le visite, c’è da preparare tutto per i gemellini. “Sono impazienti” scrive la modella riferendosi ai figli che non vedono l’ora di abbracciare i fratellini. Maschio o femmina in arrivo non si sa, è ancora presto.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono già mamma e papà di quattro figli, una famiglia allargata bellissima. Il primo figlio del campione, Cristiano Ronaldo Jr, ha 11 anni ma della sua mamma non si è mai saputo molto. Ci sono poi i gemelli Eva e Mateo, anche sulla loro nascita il papà non ha mai voluto dire nulla. Poi c’è Alana Martina che ha 4 anni ed è figlia di entrambi. Ad aprile nasceranno i due gemelli.

L’amore per la coppia è scoccato nel 2016, lui era già famoso, lei lavorava in una boutique, è stato amore a prima vista e da lì non si sono più lasciati.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".