Zoe Cristofoli e Theo Hernandez presentano il figlio appena nato

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori, l’influencer e il calciatore non hanno perso tempo e hanno presentato subito il primo figlio al mondo. Un annuncio dolcissimo di Hernandez che ha pubblicato subito il primo scatto con la data di nascita e quel “Ti amo” che ha chiuso tra due cuori rossi. Già pazzo del suo bambino, innamoratissimo della sua Zoe. Una foto un bianco e nero e le loro mani con il piccolo già tra le braccia del papà. Poi la foto condivisa dalla mamma, tutto il suo mondo nelle due persone più importanti della sua vita. Il figlio di Zoe e Theo si chiama Theo Junior, poca fantasia ma tanto amore. E’ l’annuncio che ha riempito di gioia i fan della coppia, la presentazione che mostra già quanto il calciatore sia entrato in pieno nel suo ruolo di papà.

Il figlio di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

“Vita mia benvenuto al mondo” scrive la mamma che poco dopo mostra un suo primo piano distesa a letto. Ringrazia tutti per i tanti messaggi di auguri ricevuti ma spiega che non riesce a rispondere, vorrebbe farlo ma è troppo stanca, ha ovviamente bisogno di riposo dopo il parto.

Tutto è andato benissimo e di certo tra qualche giorno la Cristofori racconterà alle follower del parto e delle sue emozioni. In questi mesi di gravidanza ha sfoggiato con orgoglio il suo pacione.

Hernandez si commuove: “Ti amo figlio mio” scrive e non stacca gli occhi su quel dolce fagottino che già gli ha cambiato la vita.

“Grazie a tutti per gli auguri e per tutti i numerosi messaggi. Vorrei rispondervi ma mi sto riprendendo. Vi abbraccio” avrà tempo per rispondere ma Zoe presto si renderà conto che il tempo non basterà mai per fare tutto, adesso c’è la parte più importante di se stessa da crescere e coccolare.