Prima Comunione di Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti festeggia con quasi tutta la famiglia

Un giorno speciale oggi per la famiglia di Alessia Marcuzzi e Francesca Facchinetti che festeggia la Prima Comunione di Mia. La figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti ha di nuovo riunito tutta la famiglia, anzi quasi tutta la meravigliosa famiglia allargata che la conduttrice ha sempre voluto per la sua bambina. Ci sono quasi tutti alla Comunione di Mia Facchinetti e soprattutto ci sono le emozioni della mamma e del papà. Facchinetti ha pubblicato una serie di storie su Instagram mostrando i momenti speciali della cerimonia, quelli in cui Mia legge, canta, si emoziona mentre indossa il saio e la coroncina; poi la foto con i fratelli più piccoli, Liv e Leone. Alessia Marcuzzi pubblica lo scatto di spalle della sua piccolina, aggiunge un cuore, felice di vivere con tutta la sua famiglia una giornata così bella. Tra le stories della conduttrice l’immagine più bella.

La Prima Comunione di Mia Facchinetti

Tra le storie di Instagram della conduttrice la più bella è l’abbraccio in posa di Mia con papà Francesco, mamma Alessia e Paolo Calabresi Marconi, il marito della Marcuzzi, che per Mia è un secondo papà.

Arriva anche nonno Roby Facchinetti, Francesco mostra il padre, l suo outfit, è lui che i follower vogliono vedere, è lui che immancabile scrive i suoi auguri alla nipotina: “Tanti auguri cara Mia per questo tuo giorno speciale e unico. Nonno Roby”. Purtroppo manca Wilma Helena Faissol, la famiglia non è al completo senza di lei ma il dolore dopo l’operazione alla spalla è ancora troppo forte, il viaggio sarebbe stato terribile per lei che confida di non avere ancora il controllo del dolore per viaggiare serena. Con un pranzo in terrazza tutti hanno festeggiato Mia, amici e parenti, ovviamente anche Tommaso, il primo figlio della conduttrice nato dalla storia d’amore con Simone Inzaghi.