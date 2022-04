Questione di soldi la fine tra Manuel e Lulù? Rosica rivela dettagli e fa insinuazioni pesantissime

“Manuel e lulù, una storia mai iniziata sul serio per via dei continui divieti di papà Franco Bortuzzo! ” inizia con queste parole un post di Alessandro Rosica, l’investigatore social ( un paparazzo) sul suo profilo instagram. Il Rosica torna a parlare della storia d’amore tra Manuel e Lulù a una settimana dalla rottura e spiega che tra i due in realtà fuori dalla casa del GF VIP, non c’è mai stata una vera e propria relazione. Non solo, aggiunge anche che le ingerenze della famiglia di Manuel, proprio come ha spiegato Lulù, ci sono state, eccome se ci sono state. E a suo dire, ci sarebbero anche delle motivazioni economiche dietro la fine della storia tra Manuel e Lulù. Tutte convinzioni del Rosica, delle quali ovviamente, si assume le responsabilità.

Si legge sui social: “Sin dal primo giorno infatti la famiglia di Manuel non ha mai nascosto i suoi disgusti verso Lulù, famiglia e amici, vedendoli molto lontani dal mondo e modo di vivere del figlio! “. E ancora: “Molti pensano, ma perché? Cosa vede realmente di male in una ragazza tanto piccola quanto fragile??? Oggi vi svelerò la verità che avrei voluto evitare per il bene di Manuel, ma non posso tacere, perché se da una parte manuel e famiglia si sono liberati di Lulù ecc, dall’altra parte c’è una ragazza che sta malissimo, piange notte e giorno e mangia a malapena, d’altronde potremmo capirla, dato che è stata lasciata da un assurdo comunicato ansa.“

Tra Manuel e Lulù sarebbe finita per una questione di soldi

Rosica spiega che le persone coinvolte in questa storia non hanno avuto neppure il coraggio di parlare al telefono con Lulù per spiegarle i fatti. Su instagram si legge: “ papà Franco e famiglia hanno sempre visto lulù e famiglia come una minaccia per il figlio e per le loro tasche, proprio così! motivo!?!? Prettamente economico… “. E poi sostiene la sua tesi: “sapete a quanto ammonta il risarcimento per il tragico incidente di Manuel Bortuzzo? Circa 10 milioni di euro, e dati i recenti accertamenti sulle Selassiè, non se la passerebbero bene… “. Rosica continua: “quindi avrebbero sempre visto Lulù come una vera e propria minaccia arrivista solo per la stabilità economica gigantesca di Manuel, che come sappiamo, ha sulle spalle tutte la famiglia e pochi accessi ai suoi conti che gestisce per l’appunto papà Franco!!! “. Bisognerebbe però anche tenere in considerazione che il risarcimento per l’incidente di Manuel, dovrebbero pagarlo due persone che di certo non sono in possesso di quella cifra, e che sarà davvero difficile che possa ottenerlo ( e non di certo in tempi così brevi). Questo anche per spiegare che va bene dare delle colpe, va bene tutto, va bene ipotizzare ma poi anche fino a un certo punto…

Il post sui social termina così: “Ovviamente la famiglia di Lulù è super delusa e arrabbiata e per ora ha scelto di tacere… che sia davvero finita questa faida famigliare?!? O vedremo qualche altra frecciatina??? Di certo il signor Franco Bortuzzo non si è comportato da uomo!!! Da che parte state ?.” Ribadiamo che queste sono tesi di Rosica e che la famiglia di Bortuzzo potrebbe anche intervenire legalmente per mettere a tacere queste voci che vanno ben oltre la relazione, il gioco e il reality, essendo infatti accuse molto pesanti.