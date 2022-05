Manuel Bortuzzo spiega i motivi per cui ha lasciato Lulù e ribalta tutto: “Fingeva che fosse tutto a posto, mi ha deluso”

“Non ho bisogno del consenso di nessuno per poter amare una persona” inizia con queste parole l’intervista di Manuel Bortuzzo nella puntata di Verissimo del 7 maggio 2022. Ed è quello che diciamo da sempre: il vero problema è che questo amore non c’è mai stato, non chi lo avrebbe impedito. Non è stato ostacolato da nessuno semplicemente perchè Manuel non è mai stato innamorato di Lulù e una volta iniziata la vita vera, lo ha capito. Lo ha spiegato del resto molto chiaramente lui a Verissimo, parlando di problemi che continuavano a esserci sempre. Se consideriamo che il GF VIP è finito il 14 marzo e che la storia è finita il 25 aprile e in questo mese e mezzo Manuel è stato via anche per una settimana intera ( come ha ribadito nello studio di Canale 5 oggi) si fa presto a capire che i due in realtà insieme, hanno passato una manciata di giorni; quel che basta per far capire a Manuel, che Lulù non era la ragazza giusta per lui. E sia chiaro, su questo non c’è assolutamente nulla di male. Il problema è tutto quello che c’è stato prima: le dichiarazioni strappalacrime, il tatuaggio, i ti amo, i progetti di famiglia, matrimonio, figli. E’ questo che stona in tutta questa storia così complicata ma anche semplicissima. Era chiaro a tutti: da un lato c’è sempre stata Lulù con il suo amore ossessione per Manuel, con il suo essere soffocante ( che però per un mese e più nella casa del GF VIP andava bene). Dall’altro c’è sempre stato Manuel: un ragazzo al quale Lulù, non è mai piaciuta. Un punto di vista il nostro, che non corrisponde chiaramente a quanto raccontato da Manuel che invece anche dallo studio di Verissimo, ha ribadito di esser stato innamorato di Lulù e di esser stato deluso da lei, che gli aveva promesso il mondo e che invece, non gli ha dato nulla.

Manuel Bortuzzo spiega perchè ha lasciato Lulù

Nella sua intervista a Verissimo, Manuel spiega: “Al contrario di quello che pensano molti, è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia.“

Ribadendo che la sua famiglia non ha nulla a che fare con questa storia, Manuel spiega: “Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lei non era la ragazza per me e l’ho pensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme. Non c’è stato niente di male, il problema è che la nostra relazione è stata mediatica, per cui ha preso un valore grande anche di affetto da parte del pubblico.”

L’ex concorrente del GF VIP ha aggiunto: “Noi dobbiamo gestire la storia come due persone normali, ma io non voglio vivere con il peso di dover stare con lei perchè siamo la coppia del GF VIP. Siamo due ragazzi di 23 anni e le storie come iniziano finiscono. Ovviamente il giudizio del pubblico ci sta. Però non devo stare con lei per l’affetto dei fan. Sono mancate delle cose, ho avuto delle difficoltà a parlare con lei per farle capire che non era una idea degli altri ma erano cose mie, problemi che io le ho spiegato ma che lei non ha capito, era come se stessi parlando a un muro”. Ribadisce che era da tempo che aveva detto a Lulù che la storia non poteva andare avanti. “Non voglio neanche dirli i motivi, il contesto in generale io non lo dico perchè non mi interessa, sono affari nostri e io sono sicura che lei sa i problemi che ci sono stati. Lei ha finto che era tutto a posto ma non era così” ha spiegato Manuel.

Bortuzzo a Verissimo: “Lulù è stata una grande delusione”

Bortuzzo ha aggiunto: “Io sono stato innamorato, è stato tutto vero, io sono stato male, non ero felice, stavo assimilando una grande delusione che ho preso. Sono le stesse cose che ho detto a lei. Lei fuori era tutta un’altra persona. I nostri stili di vita sono diversi e questo va bene. Ma è proprio il venirsi incontro che non c’è stato. Io mi ero messo a sua disposizione eppure lei invece faceva zero per me. Dentro la casa era tanta roba, la mia aspettativa era altissima e invece ho visto cose che non andavano affatto bene. Non ha rispetto delle cose, di nulla. Mi è crollato il mondo addosso. Io mi sono dedicata interamente a lei, mettendo tutto da parte. “

“Ho sognato tante cose importanti e belle e invece…” ha detto Manuel. La Toffanin gli ha ricordato che anche lei pensava fosse presto per una convivenza, che forse i tempi sono stati un po’ affrettati. “Io non avevo paura, ma mancavano delle basi.”