E’ finita tra Benji e Bella Thorne: il lungo post sui social per spiegare i motivi dell’addio

Per qualcuno è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, forse altri se lo aspettavano visto che di recente Benji non aveva mostrato molto della sua vita privata al fianco di Bella Thorne. Il cantante e attore ha spiegato con un lungo post sui social che la sua vita è stata negli ultimi tre anni un turbinio di emozioni, che ha fatto cose che mai avrebbe immaginato, che ha incontrato persone meravigliose. E tra queste chiaramente c’è anche Bella. Ma la sua vita adesso è arrivata a un altro punto di svolta: la storia con l’attrice e modella americana è finita. Bella e Benji si sono lasciati prima di coronare il loro sogno d’amore, prima delle nozze!

E’ finita tra Bella Thorne e Benji

Con un lungo post sui social, Benji ha ringraziato Bella per aver cambiato molto la sua vita e per questi tre anni vissuti insieme. Non dimentichiamo che l’ex cantante del duo Benji e Fede, per seguire Nella in America aveva cambiato vita, carriera, ma sembra non aver rimpianti, come è giusto che sia, per quello che è stato. La storia d’amore è finita ma tutto quello che c’è stato tra loro resta. Benji spiega: “Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato, accettando me stesso con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni. Non sarò mai in grado di esprimere pienamente a parole ciò che significa essere salvato da qualcuno.“

E ancora, nel suo lungo post ha anche scritto: “Questa storia è una delle tante che finisce ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse. Le relazioni nascono e muoiono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente (…) Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei.” Il cantante si è detto pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua vita, con accanto le persone che più gli vogliono bene.