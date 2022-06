Matrimonio Damiano Carrara e Chiara: inizia il conto alla rovescia

Chiara Maggenti e il sexy pasticcere Damiano Carrara stanno per diventare marito e moglie! Qualche tempo fa, quando Damiano aveva rivelato di esser fidanzato, sui social era scoppiata una vera e propria rivoluzione. Nell’immaginario comune, tutti avrebbero voluto che Damiano fosse single! E invece il pasticcere non è più su piazza e tra circa un mese, sposerà la sua dolce Chiara. Sui social, la fidanzata del giudice di Bake Off Italia, mostra tutti i preparativi in vista delle nozze, poco tempo fa aveva pubblicato anche le immagini delle partecipazioni, rivelando la data precisa del matrimonio che sarà celebrato il 9 luglio. C’è anche chi pensa che il giorno delle nozze, diventerà un documentario per la rete, e che andrà in onda su Real Time, come succederà anche per altri eventi di questo tipo ( e come è già successo ad esempio con Elettra Lamborghini). Il matrimonio, lo ricordiamo, sarà celebrato il 9 luglio alle 15. La location scelta dovrebbe esser Buti, un paesino toscano in provincia di Pisa, almeno così ci sembra di leggere sulle partecipazioni postate sui social da Chiara.

Il docu-reality con questo matrimonio, dovrebbe andare in onda pochi giorni dopo le nozze, ovviamente su Real Time, in attesa di vedere poi la nuova edizione di Bake Off Italia, che si sta registrando proprio in questi giorni, con Carrara nuovamente protagonista.

Il matrimonio di Damiano Carrara: inizia il conto alla rovescia

A pochi giorni dal si, Chiara e Damiano hanno condiviso tutta la loro emozione sui social: “Abbiamo aspettato e desiderato tanto questo momento e ora che manca solo un mese al nostro matrimonio non ci sembra vero. Eppure ci siamo, i preparativi continuano, le partecipazioni sono state inviate, gli abiti li abbiamo scelti e l’emozione è tanta! Siamo pronti a camminare insieme, mano nella mano, verso il nostro nuovo inizio! Non c’è bisogno di parole per rendere eterno un istante.”