Giulia l’ex fidanzata di Blanco racconta: “L’ho visto con un’altra, sono finita in ospedale”

Per la prima volta Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco, parla della fine della sua storia con il cantante. In pochi mesi la vita della coppia è cambiata in modo davvero velocissimo. A Sanremo, le dolci dediche per Giulia da parte di Blanco, poi, pochi giorni dopo, la crisi e infine la separazione. Successivamente, Blanco è stato avvistato con un’altra ragazza, diventata poco tempo dopo la sua fidanzata. Giulia, non se lo aspettava e aveva comunque spiegato sui social di non esser stata tradita. Ma quando ha visto per la prima volta il video del suo fidanzato o meglio ex, subito dopo la fine della relazione, con un’altra donna, si è sentita male.

Il racconto di Giulia, l’ex di Blanco: sono finita in ospedale

Giulia intervistata per DiPiù Tv, ha spiegato che sono stati alcuni amici a mandarle il video in cui si vedeva Blanco baciare un’altra ragazza. “Da quel momento nella mia testa un vuoto totale: ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale” ha spiegato la ragazza alla quale Riccardo, aveva dedicato alcuni dei suoi grandi successi fino a poco tempo prima, tutte canzoni che si ispiravano alla loro storia d’amore.

Il racconto di Giulia prosegue: “Dopo aver avuto attacchi di panico e ansia ora sto prendendo alcuni ansiolitici e confesso di stare meglio. Meno male al mio fianco ho sempre avuto mia mamma e il mio migliore amico.“

Poi ha spiegato: “Quando ho visto Riccardo ho avuto un blocco totale. Non sono in grado di perdonarlo, gli ho voluto davvero bene. Ha ammesso di aver sbagliato e di tenere ancora tanto a me. Capisco anche il momento di stress che sta vivendo però ora devo pensare a me stessa.“

La ragazza, adesso pensa al suo futuro e racconta: “Io per ora non ho nessuno e mi va bene così. Quando stavo con Riccardo mi trascuravo, ora voglio pensare a me e volermi più bene. Ho ripreso ad andare in palestra e sono tornata a lavorare in un bar, almeno penso poco a quello che è successo.”