Doppio abito da sposa per Giorgia Venturini: dopo il pizzo in chiesa, scatenata al party

Una scatenatissima Barbara d’Urso ha documentato tutto quello che è successo ieri al matrimonio di Giorgia Venturini, dall’emozione del futuro sposo in chiesa mentre attendeva la conduttrice all’altare ai balli scatenati nel corso della festa in una location mozzafiato a Roma. E ovviamente, grazie alle storie social degli invitati ( tra gli altri c’erano anche Nicola Porro, Paolo Brosio, Giorgia Rossi, Giacomo Urtis, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) abbiamo potuto anche ammirare gli abiti da sposa che la conduttrice di X-Style ha scelto per il suo matrimonio. L’abbiamo vista in chiesa, indossare un meraviglioso abito di pizzo, completamente aderente sul suo corpo. Un vestito tutto trasparente che ha messo in evidenza anche il suo pancione, presto Giorgia diventerà anche mamma. Poi per la festa, come ci ha mostrato anche Barbara d’Urso con le sue stories sui social, la Venturini ha cambiato decisamente stile. Se prima l’avevamo vista in chiesa romantica con il velo e con i capelli raccolti, alla festa che si è tenuta presso Villa Rosantica a Roma, eccola invece sposa scatenata con capelli sciolti e un abito molto più morbido. Bianco ma questa volta al posto del pizzo, un effetto diverso, come della seta.

Il matrimonio in chiesa

Doppio abito da sposa per Giorgia Venturini: ma è il pancione il protagonista

Parliamo ovviamente di pancione ma in realtà è chiaro quello che intendiamo dire: Giorgia ha voluto che si mettesse in evidenza il suo pancione per mostrare che sta per diventare mamma. La piccola creatura che non è ancora venuta al mondo, è stata comunque protagonista, per questo Giorgia ha mostrato fiera il suo pancione. Il secondo abito, molto più comodo e morbido del primo, ha svelato proprio le forme. E la conduttrice di Mediaset ha davvero fatto centro. Via i tacchi, dentro le infradito: Giorgia si è scatenata insieme a suo marito e a tutti gli ospiti per una serata divertente e piena d’amore.