Il matrimonio di Giorgia Venturini, per la sposa un trionfo di trasparenze e meraviglioso pancione

E anche per Giorgia Venturini è arrivato il giorno del si. La conduttrice Mediaset è arrivata in chiesa ieri, meravigliosa, nel suo abito da sposa tutto trasparente e pizzato. Ed era impossibile non emozionarsi vedendola camminare sulla navata centrale della chiesa. Non solo perchè era bellissima ( le storie di Giulia Salemi tra gli invitati al matrimonio hanno documentato ogni dettaglio) ma anche per quel pancione, ormai davvero molto grande, che ha reso ancor più bella la sposa! Giorgia e Marco De Santis si sono sposati ieri a Roma, nella bellissima Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio.

Tantissimi gli invitati vip alle nozze: da Giacomo Urtis alla collega conduttrice Giorgia Rossi; e poi ancora Giulia e Pierpaolo, Paolo Brosio e anche Barbara d’Urso. Un matrimonio da favola per la bellissima Giorgia Venturini che sta per diventare mamma ma prima ha coronato il sogno d’amore con il suo compagno, da ieri, marito.

Il matrimonio di Giorgia Venturini: che spettacolo il suo abito da sposa

Per l’entrata in chiesa, Giorgia ha scelto di indossare il velo molto lungo che cadeva alle sue spalle. Il vestito invece era completamente di pizzo e ricco di trasparenze. Aderentissimo: ha messo in evidenza il pancione che Giorgia ha mostrato orgogliosa nel giorno delle sue nozze.

Il party a Villa Rosantica

Per continuare la festa con gli amici, dopo le nozze in chiesa, i neo sposi Giorgia e Marco si sono spostati a Villa Rosantica, restando sempre vicini alla capitale. E lì gli amici sono stati accolti da un cocktail e un aperitivo di benvenuto in un romantico e bellissimo giardino. Per la serata di festa la sposa ha cambiato l’abito, come ormai si fa sempre più spesso indossando un vestito completamente diverso. Questa volta il pancione è stato lasciato in bella mostra senza neppure un pezzettino di stoffa per coprirlo. Poi musica, fuochi d’artificio e il taglio della torta tra gli applausi degli invitati!