Sal Da Vinci emozionato al matrimonio della figlia: “Rendimi felice con la tua felicità”

Annachiara Sorrentino, la figlia di Sal Da Vinci, ha sposato Salvatore Santoro, calciatore del Pistoia. Il cantante era più emozionato degli sposi, Sal Da Vinci si è commosso accompagnando sua figlia all’altare ma è da giorni che cercava di trattenere le emozioni pensando al matrimonio della sua principessa. Annachiara è giovanissima, ha 23 anni, l’unico desiderio di suo padre è che sia felice per sempre, non desidera altro. Le immagini pubblicate tra le stories della sposa e del cantante mostrano Sal Da Vinci nel tentativo di non piangere, mentre cerca di tenere a bada i battiti del cuore respirando lentamente. Si morde le labbra, cerca distrazioni, sistema la giacca, poi stringe la mano alla sua bambina verso l’altare.

La figlia di Sal Da Vinci con un abito da sposa tempestato da brillantini

Lo scorso gennaio la proposta di matrimonio, la coppia sembra si frequenti da aprile del 2020 ma solo da pochi mesi ha reso pubblico il loro amore. “Mille volte sì” aveva risposto Annachiara a Disneyland Paris e oggi è già la moglie di Salvatore Santoro.

In chiesa durante la cerimonia tra tanti fiori bianchi la voce di Sal Da Vinci ha commosso i presenti con l’Ave Maria. Durante il ricevimento non sono mancati i momenti dolcissimi tra padre e figlia, dal ballo insieme alle canzoni che il cantante partenopeo ha dedicato ad Annachiara.

Due giorni fa la sua dedica alla figlia accanto alla foto da bimba e oggi che è una donna ma non è poi così grande. “Ormai l’attesa volge al termine. Sempre meno giorni ci dividono dal grande evento. Sento nel mio petto, il cuor battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato così nelle mie canzoni”. Le sue parole alla figlia: “Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti amasse quanto me… (un po’ difficile). Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo che ti amasse e che ti rispettasse sempre qualsiasi cosa accada…e che ti difenda sempre a spada tratta… perché nonostante tu ormai sia una donna che sta per incamminarsi per la sua strada, io ti vedo sempre la mia piccola bambina. Desidero che vi perdiate negli occhi l’uno e dell’altro… amandovi incondizionatamente. Insomma, Annachiara… rendimi felice con la tua felicità”.

La dolce risposta di Annachiara: “Sarò per sempre la tua principessa. Ti amo tanto pà”.