Vittoria Deganello accusata di “sfasciare famiglie” rompe il silenzio sui social

Una vera e propria bufera sta travolgendo una ex protagonista di Uomini e Donne. Forse gli amanti del gossip e del programma di Canale 5 la ricorderanno, per altri il nome di Vittoria Deganello suonerà come quello di un personaggio poco conosciuto. Sta di fatto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non sta vivendo un momento facile. Infatti, nelle ultime ore, è circolato in rete un gossip che la riguarda. La ragazza avrebbe intrapreso una relazione con un calciatore, impegnato, con una compagna e due bambini piccoli, che, dopo aver perso la testa per lei, avrebbe lasciato la sua famiglia. La Deganello, che era diventata nota per la storia con l’ex tronista Mattia Marciano, in queste ore aveva pubblicato sui social gli scatti della sua vacanza a Ibiza, facendo capire di essere in compagnia, senza però mai mostrarsi con il cavaliere che la stava accompagnando. Questa mattina invece, non solo è stata costretta a disattivare la funzionalità dei commenti, visto che decine di persone hanno deciso di travolgerla di insulti, ma anche postato sui social una storia.

Vediamo per gradi che cosa è accaduto.

Vittoria Deganello nella bufera per la sua storia con Alessandro Murgia

Secondo quanto si legge in rete, il calciatore che avrebbe perso la testa per la Deganello, è Alessandro Murgia . Facciamo il suo nome perchè ormai, non c’è più privacy per questa coppia, visto che la storia è stata ripresa su tutti i siti di gossip. La Deganello tra l’altro, non ha smentito e sarebbe proprio in compagnia del calciatore, per una vacanza tra Ibiza e Siviglia. “Non conoscete, non sapete… non parlate a caso” ha scritto questa mattina l’ex protagonista di Uomini e Donne in una storia instagram che lascia pensare proprio, che si stesse riferendo a chi l’ha accusata di aver “rubato” un uomo a un’altra donna. Già perchè chi può sapere che cosa stesse succedendo tra il calciatore e la sua compagna?

Le pagine social del calciatore del Perugia, sono state prese di mira e anche per lui, sono arrivati diversi insulti. L’ultima foto in compagnia della sua compagna, dalla quale ha avuto due bambini ( l’ultimo nato nel mese di marzo) risale appunto alla nascita del piccolo. Intanto è arrivata anche la risposta social di Eleonora Mazzarini, compagna del calciatore, che invece si trova a Porto Rotondo con i suoi bambini, da sola. Una storia che sembra essere quella di chi mette un punto, e guarda avanti e poi le foto dei suoi bambini e questa frase: “E’ tutto racchiuso qui.Dentro l’abbraccio di chi amiamo c’è il mondo intero da scoprire, c’è la felicità.“