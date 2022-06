Francesca Ferragni è diventata mamma: le prime foto social e il dolcissimo messaggio

Francesca Ferragni è diventata mamma! E’ stata proprio lei ad annunciarlo sui social, questa mattina. Pochi minuti fa il primo post mentre coccola il suo Edoardo. Il piccolo è nato il 21 giugno. Tre dolcissime foto per annunciare a tutti della sua nascita con una frase molto divertente e dolce: “Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi” una frase che racchiude tutta l’emozione dei due neo genitori, che guardano con gli occhi a forma di cuoricino il piccolo. Francesca e Riccardo Nicoletti avevano annunciato che il piccolo Edoardo sarebbe nato il 24 giugno. Un paio di giorni di anticipo rispetto alla data prevista ma a quanto pare, il bambino sta bene e gode di ottima salute per cui è andato tutto nel migliore dei modi tanto che i due genitori, mostrano felici e orgogliosi, i primi scatti con il loro cucciolo.

I fan di Francesca Ferragni probabilmente non si aspettavano questa notizia. Ieri mattina la sorella di Chiara, aveva postato una storia di Milano. Poi però era scomparsa e allora ieri sera, qualcuno ha iniziato a sospettare che stesse succedendo qualcosa. Ed era proprio così, Francesca stava per dare alla luce il piccolo Edoardo!

E adesso il matrimonio?

Da mesi, si parla anche del matrimonio di Francesca Ferragni e di Riccardo. Per molti esperti di gossip e pettegolezzo, oltre che a sistemare casa, prepararla per l’arrivo del piccolo Edoardo, la sorella di Chiara e il suo storico fidanzato, avrebbero già organizzato anche il matrimonio. Tutto top secret, dalla famiglia Ferragni non è trapelato nulla ma c’è chi dice che la bella dentista e il suo compagno, si sposeranno al castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. E ci sarebbe anche la data : i due dovrebbero sposarsi a settembre, portando all’altare anche il piccolo Edoardo.

Nessuna sorpresa per quello che riguarda il nome del piccolo. Nel giorno del babyshower era trapelato un video nel quale Chiara Ferragni facendo i suoi auguri alla sorella e a Riccardo, parlava proprio del bambino, chiamandolo Edoardo! Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia e dare il benvenuto al mondo al piccolo Edoardo!