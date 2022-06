Il matrimonio di Manuel Locatelli e Thessa: come nelle favole

A quanto pare il mese di giugno in questo 2022 è diventato gettonatissimo per le coppie che hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. Ieri un altro matrimonio più che romantico! Parliamo delle nozze di Manuel Locatelli che ieri, nel giorno dell’arrivo dell’estate, ha sposato la sua Thessa. Un matrimonio al quale hanno presenziato ovviamente, moltissimi compagni del calciatore da Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci. Tra le foto diventate virali dopo il matrimonio, ce n’è proprio una che sembra mostrare la grande commozione di Chiellini, per questo matrimonio! E’ stato lo stesso Locatelli a pubblicare sulla sua pagina instagram alcuni scatti bellissimi delle nozze con la frase d’amore di Vasco Rossi “come nelle favole“.

La location di questo matrimonio è stato il Belmond Hotel a Fiesole, Villa San Michele, un posto incantato davvero magico.

Il matrimonio di Manuel Locatelli e Thessa

Come si può vedere dalle foto scattate e poi postate sui social, gli sposi hanno scelto di sposarsi all’aperto, in un bellissimo giardino.

Come si può vedere poi sempre nelle storie sui social dei tanti invitati e anche degli sposi, la bellissima Thessa ha cambiato il suo abito per il party. E via alle danze, tutti in pista per una serata di grande divertimento.

Thessa Lacovich e il calciatore, sono diventati marito e moglie dopo qualche anno di fidanzamento. La neo moglie di Locatelli è originaria della Costa Rica ed è nata nel 1998, ha 23 anni, sposa giovanissima. Thessa è arrivata in Italia per motivi di studio. La fidanzata di Locatelli, oggi sua moglie, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Media Advertising. Attualmente si occupa di commercio on line, lei stessa si è definita una e-commerce freelance.