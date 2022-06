Lorenzo Riccardi e le paure da futuro papà: “Non assisterò al parto”

In questi giorni, è arrivata dai social, una bellissima notizia per tutti i fan di Uomini e Donne. I telespettatori, che seguono le coppie anche dopo la fine del programma, sono molto legati a una delle coppie più amate degli ultimi anni. Parliamo di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due convivono ormai da anni, e stanno costruendo la loro famiglia e infatti, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Non sappiamo ancora se sarà un maschietto o una femminuccia ma il parto, come hanno spiegato i futuri genitori, è previsto per la fine dei dicembre! Un dolce dono di Natale quindi per la coppia. I fan che seguono con affetto Lorenzo e Claudia in questi giorni, stanno ponendo diverse domande alla coppia. Ovviamente entrambi sono al settimo cielo ma Lorenzo ha anche parlato di quelle che sono le sue paure da futuro genitore. “È una sensazione strana. Da una parte ho una paura fot…ta perché non so come si fa il padre. Quindi è normale avere paura. Dall’altra sono l’uomo più felice del mondo perché non c’è cosa più bella” ha raccontato sui social Lorenzo parlando con i follower che ormai da anni seguono la famiglia Cobra con passione. Poi però ha anche rivelato maggiori dettagli su quello che succederà quando Claudia darà al mondo la loro piccola creatura. Ci sarà o non ci sarà in sala parto, visto che si è definito parecchio fifone?

Lorenzo Riccardi e il parto: potrebbe non assistere

Raccontando di desiderare che vada tutto bene, ha anche detto di avere una piccola preferenza; gli piacerebbe un maschietto che distrugga tutta la casa! Poi parlando appunto del parto, ha spiegato: “Non penso che assisterò al parto. Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!“. Manca ancora qualche mese all’arrivo del piccolo e chissà magari, prima del parto , l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe cambiare idea, staremo a vedere!