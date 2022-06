Per il compleanno di Giovanni Terzi la dedica di Simona Ventura e poi vacanze

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono una delle coppie pronte sempre a regalare amore e ancora amore al gossip e a loro stessi. Tra la conduttrice e il giornalista non mancano mai le dediche e l’ultima è arrivata ieri per il compleanno di Terzi. Ha compiuto 58 anni e ancora una volta felice come una ragazzina alla prima storia d’amore Simona Ventura ha scelto per lui le foto che parlano dei loro anni insieme e le parole come sempre più dolci. “Amore… ho deciso di mettere insieme un po’ di momenti che abbiamo vissuto per dirti quanto sia piena e meravigliosa la vita con te. Buon compleanno amore mio. Ti amo” ed è davvero così per entrambi. Hanno trovato l’amore vero in età più adulta ma che di certo ripaga di ogni dispiacere ormai passato. Una serie di foto, mani intrecciate, abbracci, sorrisi, tutto molto semplice e vero.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sempre uno accanto all’altra

Dal primo giorno del loro amore si sostengono a vicenda. Simona Ventura ha apprezzato molto che il compagno abbia voluto parlare della sua malattia, mettendo in piazza una parte fragile della loro vita ma che può essere di aiuto ad altri. I personaggi famosi sembrano spesso privi di problemi e preoccupazioni, invece anche a loro capita di tutto e loro due lo mostrano.

Pochi giorni fa l’aereo di una compagnia low cost li ha lasciati a terra cancellando il volo un attimo prima di salire a bordo. Infuriati hanno testimoniato tutto sui social, mettendoci ancora una volta la faccia, senza preoccuparsi di critiche, che come sempre non sono mancate.

Per il compleanno di Giovanni Terzi sono partiti, in vacanza con i figli ancora adolescenti, che per loro fortuna vanno molto d’accordo. La prossima dichiarazione d’amore sarà da Giovanni per Simona, senza coccole e attenzioni non sanno stare, per fortuna.