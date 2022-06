Ciro Immobile e Jessica Melena: il nome del figlio in arrivo scelto col sorteggio

Quarto figlio in arrivo per Ciro Immobile e Jessica Melena e la coppia svela che hanno già scelto il nome del bebè ma il tutto si è svolto in modo molto carino. Il nome del fratellino l’ha scelto il più piccolo dalla casa. Ad ottobre la famiglia di Ciro Immobile diventa ancora più numerosa, arriva un altro maschietto dopo Mattia ed è lui ad avere scelto il nome. E’ alla rivista Chi che Ciro Immobile e sua moglie raccontano di questo periodo così bello della loro vita, l’arrivo del quarto figlio, la gravidanza, la gioia, mentre al gran completo sono in vacanza in Sardegna. L’attaccante della Lazio è follemente innamorato della sua famiglia, Jessica come lui ed è lei a svelare qualche dettaglio sulla gravidanza.

Come si chiamerà il quarto figlio di Ciro Immobile e Jessica Melena?

La moglie del calciatore biancoceleste ha svelato che è stato il piccolo di casa a scegliere il nome del fratellino. In realtà hanno voluto fare tutto in modo molto divertente. “É stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia”. Quindi, il nome scelto potrebbe anche non piacere a tutta la famiglia ma ormai il sorteggio è stato fatto.

“Ma ve lo diremo quanto nascerà. Niente nomi strani però” quindi non rivelano il nome ma anticipano che non è un nome strano. Evidentemente era già tutto sotto controllo, erano certi che i nomi per il sorteggio fossero tutti belli.

Il gossip chiede se ci sarà un quinto figlio. Un po’ presto per questa domanda ma è sempre la moglie di Immobile a rispondere: “Il quinto figlio? Mi fermerei al quarto… Ma mai dire mai nella vita”.

Il piccolo Mattia è nato nel 2019 ed ha due sorelle più grandi, Michela che è nata nel 2013 e poi Giorgia. Ovviamente tifano tutti per il papà, di certo anche il bebè in arrivo.