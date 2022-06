Valeria Marini smentita dal bacio: è fidanzata con Eddy Siniscalchi?

C’è un nuovo amore nella vita di Valeria Marini? Si parla ancora una volta del giovane Eddy Siniscalchi ma dopo la smentita di qualche mese fa di Valeria Marini adesso c’è il bacio beccato dai paparazzi. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto della showgirl stellare con Eddy, che sembra davvero il suo nuovo fidanzato. Non è tutto, perché tra le storie di Instagram la Marini sembra avere appena confermato. Niente di chiaro ma c’è nelle ultime ore una nuova foto postata da Valeria: è abbracciata ad Eddy e scrive il suo “buongiorno con amore”. Tutti questi indizi fanno una prova? Sarà finalmente l’amore giusto per lei? Se lo augurano i fan e i suoi amici che troppe volte l’hanno vista soffrire.

Valeria Marini felice e forse fidanzata a Capri

L’ex gieffina ed ex naufraga è a Capri, felice con gli amici, il suo brano che non smette di cantare, tutte le meraviglie dell’isola, i suoi impegni di lavoro e forse il nuovo amore che dopo le foto di Diva e Donna non può più negare. La rivista di gossip mostra scatti che non lasciano molti dubbi: Valerina ed Eddy sono abbracciati, si baciano con passione: “La coppia si bacia ed è inseparabile”. Sarà un flirt estivo o l’amore della vita è ancora presto per saperlo perché per il momento c’è solo una foto e quel buongiorno così dolce di Valeria Marini.

Chi la conosce bene è certo che non sono solo amici. Lui è un imprenditore nella finanza e nel campo immobiliare, ha 35 anni, una ventina d’anni meno della showgirl che tutti adorano. Pochi mesi fa lei aveva smentito la relazione parlando di rapporto di lavoro e di amicizia ma adesso con l’arrivo dell’estate e le vacanze forse è già cambiato qualcosa, forse il gossip aveva ragione.