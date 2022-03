Valeria Marini fa una rivelazione forte a Belve: “Mia mamma mi ha fatto abortire, non lo sapevo”

E’ una rivelazione davvero molto forte quella che Valeria Marini ha fatto nello studio di Francesca Fagnani. La giornalista di Belve si sa, è una delle migliori intervistatrici su piazza, ed è facile aspettarsi contenuti interessanti dalle sue interviste. Oggi a rivelare qualcosa che nessuno sapeva, è Valeria Marini. Nella puntata di Belve del 18 marzo 2022, la sentiremo parlare per la prima volta di un fatto molto forte, un accadimento del suo passato. Bisogna tornare di parecchio indietro nel tempo. La Marini rivela che a 15 anni scoprì di essere incinta e che abortì. Ma non era neppure consapevole di quello che stava succedendo.

Valeria Marini fa una rivelazione shock a Belve: ha abortito a sua insaputa

La Marini racconta che quando aveva 15 anni, aveva intrapreso una relazione con un uomo molto più grande di lei; era rimasta incinta. E spiega a Francesca Fagnani che le chiede quindi, se sia andata in ospedale senza sapere che cosa avrebbe fatto: “Avevo circa 15 anni, ero molto ragazzina, non sapevo neanche che avrei subito un’interruzione di gravidanza”.

Valeria non sapeva che cosa fosse un aborto programmato ma sua madre decise che era meglio non avere quel figlio. Valeria non le dà nessuna colpa, anzi commenta: ” mia madre l’ha fatto per il mio bene. L’amore che provavo per questa persona era molto turbato, lui era molto violento”.

La Marini, da sempre legatissima alla madre, ribadisce, come si vede nel video pubblicato in anteprima sul sito Davidemaggio.it, che la ringrazia per quella scelta. E spiega: “Mia mamma l’ha fatto per il mio bene. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla”.