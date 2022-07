Anche Ernst Knam assente al matrimonio di Damiano Carrara: gli auguri sono cioccolatosi e social

Stanno facendo il giro dei social le foto del matrimonio di Damiano Carrara e della bellissima Chiara. E chiaramente, molti fan di Bake Off, hanno cercato di scovare, tra gli invitati alle nozze, dei personaggi noti. Ci si aspettava di vedere almeno Ernst Knam e Benedetta Parodi, che insieme a Damiano, lavorano ormai da anni. Ma ieri a Lucca, non si sono presentati nè il re del cioccolato, nè la conduttrice di Bake Off Italia. E ovviamente i più cattivelli hanno pensato che non sono stati invitati ma la realtà è chiaramente un’altra. Gli impegni sono tantissimi, tanto che domani, si torna anche sul set di Bake Off, come ha ricordato Knam e non è stato possibile, per molti degli invitati, raggiungere la Toscana. Anche Benedetta Parodi ha fatto gli auguri social al suo collega di Bake Off, spiegando poi sui social che per via di alcuni impegni, non ha potuto essere presente nel giorno del matrimonio. Lo stesso è accaduto a Knam che non ha dato molte spiegazioni ma che ha fatto gli auguri al suo collega pasticcere.

Gli auguri di Knam per il matrimonio di Damiano Carrara

Poco prima delle nozze, Ernst ha salutato la coppia, con degli auguri arrivati sui social: “Ciao Chiara, ciao Damiano, tanti auguri per il vostro matrimonio” ha detto il re del cioccolato che si è poi augurato che per gli sposi sarebbe andato tutto nel migliore dei modi, come hanno sempre desiderato. “Poi ci vediamo sul set” ha detto Knam, che non ha preso parte alla cerimonia e alla festa in Toscana, proprio come Benedetta Parodi. Il giudice di Bake Off ha registrato queste storie per fare degli auguri pubblici a Damiano: “Un grande abbraccio e tanti baci cioccolatosi per il vostro giorno più importante, ciao ragazzi” ha detto Knam.