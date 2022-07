Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti: la favola d’amore a Lucca

C’era grande attesa a Lucca per le nozze di Damiano Carrara, che la sua Toscana, continua a portarla nel cuore nonostante abbia dovuto lasciare l’Italia per trovare fama e successo, e per realizzare i suoi sogni. Per il giorno del si, il protagonista di alcuni dei programmi più amati di Real Time, ha scelto proprio la sua terra di origine. Il 9 luglio, il matrimonio: Damiano Carrara si è sposata con Chiara Maggenti. Per la cerimonia religiosa gli sposi hanno scelto la basilica di San Frediano, uno dei luoghi di culto più antichi di Lucca. Un luogo di grande valore storico artistico. E all’arrivo del pasticcere famoso in tutto il mondo, non c’erano solo gli invitati ma anche tanti curiosi. Un paio di mesi fa infatti, Chiara aveva pubblicato sui social le partecipazioni, rendendo quindi noti tutti i dettagli del matrimonio, dall’orario della celebrazione in chiesa, al luogo scelto per il ricevimento. Bellissima Chiara nel suo abito da sposa da principessa, capelli biondi raccolti in una classica acconciatura e velo per la cerimonia in chiesa.

Il matrimonio di Damiano Carrara e Lucca

Diversi i volti noti al matrimonio. Non manca Katia Follesa, anche lei volto di Discovery Real Time, che con Carrara conduce Cake Star, la sfida tra le migliori pasticcerie d’Italia. Follesa, in vestito lungo verde, era insieme al compagno, il comico Angelo Pisani. A celebrare il matrimonio Don Lucio Malanca, parroco del centro storico, che ha curato anche il percorso di preparazione di Damiano Carrara e Chiara Maggenti insieme a un’altra coppia lucchese. Tra gli invitati speciali alle nozze, anche il cane Paco. Il cagnolino della coppia è stato scortato in chiesa da una dog sitter e ha presenziato all’evento.

E a proposito di invitati, impossibile non notare l’assenza di Ernst Knam e Benedetta Parodi…Come mai i due protagonisti di Bake Off, non sono stati invitati alle nozze? O forse hanno deciso di non partecipare? I fan se lo stanno chiedendo, in attesa di vedere il docu film delle nozze. Discovery non lo ha ufficializzato ma pare che dovrebbe presto arrivare su Real Time uno speciale. Vi terremo aggiornati.