Benedetta Parodi grande assente al matrimonio di Damiano Carrara: il motivo

Si è celebrato ieri a Lucca il matrimonio di Damiano Carrara e in molti, non hanno potuto fare a meno di notare, l’assenza di alcuni volti molto noti, che lavorano in tv al fianco del pasticcere. Chiaramente Damiano in Italia, è noto per la sua partecipazione a Bake Off, dove veste il ruolo di giudice, al suo fianco, Ernst Knam e Clelia d’Onofrio. E poi ovviamente anche Benedetta Parodi, conduttrice della versione italiana del programma. Ieri a Lucca Benedetta non c’era ( a differenza di Katia Follesa che è invece al fianco di Damiano nel programma Cake star, che ieri è stata paparazzata prima e durante le nozze). La conduttrice ha scelto di fare degli auguri social a Damiano e sono stati molti a chiederle come mai, non fosse presente al matrimonio. I più cattivelli a dirla tutta, hanno pensato che Benedetta Parodi non fosse stata invitata ma la conduttrice, rispondendo alle domande sui social, ha spiegato quello che è realmente successo.

Benedetta Parodi grande assente al matrimonio di Damiano Carrara: come mai?

L’assenza di Benedetta Parodi si è notata, eccome. La conduttrice però ha fatto i suoi auguri, seppur a distanza, a Damiano e a Chiara che ieri, sono diventati marito e moglie. I fan di Benedetta le hanno chiesto come mai non ha partecipato, e hanno ipotizzato che non fosse stata invitata. La Parodi ha spiegato che ovviamente, era nella lista degli invitati al matrimonio di Damiano ma che per motivi personali non ha potuto partecipare alle nozze. La conduttrice si trova in questi giorni in Sardegna, come ha documentato nelle sue storie. Non per una vacanza ma per sistemare la casa che ha sull’Isola. Certo il sole e il mare non mancano ma c’è anche tanto da fare. Impegni che l’hanno costretta a rinunciare al lieto evento.