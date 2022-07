Rkomi ha lasciato Paola Di Benedetto con un messaggio?

Mentre Rkomi e Paola Di Benedetto continuano a restare in silenzio e a non confermare né smentire che la storia d’amore è già finita, ci sono già tantissimi pettegolezzi. E’ da un po’ di giorni che si vocifera dell’addio tra Rkomi e Paola ma chiudersi a riccio non è sempre una buona idea, in questo modo il gossip indaga e magari inventa. I soliti bene informati sono sempre dietro l’angolo e così spunta l’ipotesi che sia stato il cantante a lasciare la Di Benedetto e ci sono anche altri dettagli, ovvero il motivo per cui tutto sarebbe finito. E’ Deianira Marzano che ancora una volta sembra avere qualche informazione in più, e racconta che Paola sarebbe già presa da un altro ragazzo, che quindi la storia con Rkomi è durata davvero poco, anzi non ha quasi avuto il tempo di iniziare. Lei è l’esperta di gossip, dunque sarà vero, ma c’è anche altro.

Perché è finita tra Rkomi e Paola Di Benedetto

Tradimento o non tradimento? La Marzano crede che sia stato tutto un fuoco di paglia, che magari la loro sia stata solo una trovata pubblicitaria perché dopo tanto rumore poi tutto è finito nel nulla. Non tutti credono a questa versione e c’è chi pensa che Rkomi non abbia gradito tanta curiosità intorno a lui e Paola e che abbia detto basta a causa della sovraesposizione mediatica, a causa dei pettegolezzi.

Si racconta anche che lui l’avrebbe lasciato con un messaggio. Quale sarà la verità? “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare” questo è lo scoop della Marzano ma non c’è altro, non c’è un nome, resta solo un’ipotesi ma l’amore sembra davvero già svanito. Paola e Rkomi da tempo non appaiono più insieme sui social, nessun paparazzo li ha più beccati.