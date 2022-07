Nuccetelli torna a parlare di Ilary e Totti nonostante l’avvertimento di Melory, la Blasi tace

Era stata nel mese di febbraio la notizia delle notizie, e come poteva non esserlo in estate, quando il gossip è la linfa delle giornate sotto gli ombrelloni per chi sta in vacanza e si gode le ferie! La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è la notizia dell’estate ed è chiaro che molte persone cerchino anche un po’ di attenzione o visibilità, raccontando aneddoti o retroscena sulla vicenda. Tra queste persone c’è Alex Nuccetelli che è tornato a parlare della sua coppia di amici, cosa che le sorelle di Ilary non hanno molto gradito. Era stata Melory, via social, a lanciare una bordata e a far capire che forse, certa gente, dovrebbe parlare di meno, soprattutto se si considera “amica”.

Alle parole della sorella di Ilary Blasi, Alex Nuccetelli ha deciso di rispondere nuovamente, raccontando ancora qualcosina.

Alex Nuccetelli torna a parlare di Ilary e Totti

“Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita” ha detto l’ex marito di Antonella Mosetti.

E sulla nuova coppia ha anche detto: “Francesco e Noemi? Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì a Vigna Clara, punto.“

Poi ha raccontato: “E’ vero, c’è della somiglianza fra Ilary e Noemi. Ilary era una bambola, Noemi però è più bassina. Quest’ultima all’inizio su Francesco era scettica, non si è lanciata subito. ‘L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo‘, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. Che c’è di male?“.

Nuccetelli poi ha concluso: “Francesco e Ilary si sono comunque amati tantissimo, sono genitori meravigliosi, che hanno educato i tre figli nella normalità, senza viziarli.”

Nessun commento di Ilary o Totti

E mentre gli altri parlano, anche chi magari non dovrebbe dire molto, Ilary Blasi e Francesco Totti invece, dopo aver scelto di annunciare a tutti la separazione attraverso dei comunicati stampa, hanno deciso di non aggiungere altro. L’ex calciatore, si diverte giocando a padel con i suoi ex compagni di squadra mentre la conduttrice è in vacanza in Africa con i suoi figli. Intanto in Italia, iniziano a venir fuori scheletri negli armadi, si parla di relazioni extra coniugali di Ilary, si parla di tradimenti, si parla di accordi saltati. Insomma cose non molto piacevoli che però a quanto pare, come era inevitabile, stanno venendo a galla, dopo esser rimaste segrete, per tanto tempo. Ilary deciderà di rompere il silenzio anche per difendersi dalle tante “accuse” che vengono mosse contro di lei?