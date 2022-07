Jennifer Lopez e Ben Affleck marito e moglie: quel matrimonio sognato per anni

Sono o non sono marito e moglie? Mentre sui media americani si legge qualsiasi cosa, dal brand scelto da Jennifer Lopez per il suo abito da sposa ai dettagli delle nozze, Ben Affleck e la popstar non confermano e non smentiscono. Ma la notizia più attesa, quella che da mesi i fan dei Bennifer attendono, è arrivata. Che poi, non dimentichiamolo, oggi questa ondata di entusiasmo per il ritorno di Jennifer Lopez e Ben Affleck, travolge il mondo intero, ma ai tempi d’oro della coppia, negli Usa in particolare, le critiche all’attore per questa scelta, non erano mancate. Come si evince anche dal docu-film sulla vita di Jennifer Lopez, rilasciato da poco su Netflix, mentre la popstar stava con Ben, non erano mancati gli ostacoli da superare e anche le critiche di chi pensava che non fosse la donna giusta per un attore ai massimi livelli, come Ben era. In ogni caso, i due hanno a quanto pare, provato per lungo tempo un sentimento che li ha tenuti legati, contro tutto e contro tutti e alla fine, perchè i veri amori fanno questi giri immensi, tutto è ricominciato e oggi, almeno secondo quanto riferisce TMZ, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero marito e moglie, dopo il matrimonio in gran segreto.

Il matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez

“Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati e l’hanno fatto come una coppia di ragazzi che cercano di fuggire, dicendo poi “sì lo voglio” nel deserto“ è questa la bomba lanciata ieri da TMZ che chiaramente, ha fatto il giro del mondo.

E ancora: “Secondo i documenti del tribunale avuti da TMZ, la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, in Nevada, che è stata elaborata sabato 16 luglio. Adesso quindi i due sono ufficialmente sposati. Una fonte vicina ai Bennifer ci ha avvisati che si sono sposati e la licenza è la prova che ora sono marito e moglie. Non ci sono più dubbi su questo“.

Aggiornamento– Dopo l’uscita della notizia, Jennifer Lopez e Bene Affleck hanno confermato tutto diffondendo anche delle immagini del si!