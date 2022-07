Harry e Meghan Markle al ristorante con richieste e capricci da star

Davvero Harry e Meghan Markle sono stati così capricciosi nel ristorante di Robert De Niro con le loro richieste?

Davvero Harry e Meghan Markle hanno fatto richieste e capricci da star al ristorante di Robert De Niro? La coppia era a New York in occasione del Mandela Day, momento che per Harry e Meghan non sembra sia stato un gran successo. Il discorso del principe all’Onu è stato molto criticato, c’è chi l’ha accusato di avere copiato in parte il discorso pronunciato da suo fratello William un anno fa. Non all’altezza o meno della situazione, di parlare di un grande uomo come Nelson Mandela, il gossip fa più caso a situazioni più leggere ma ugualmente curiose. Harry e Meghan dopo l’apparizione al Mandela Day hanno scelto per la cena il ristorante italiano di Robert De Niro, Locanda Verde, in un famoso quartiere nella zona Sud di Manhattan. E’ Page Six a raccontare cosa sarebbe accaduto, quali i capricci da divi di Harry d’Inghilterra e sua moglie.

Harry e Meghan la cena nel ristorante di Robert De Niro

Si racconta che la security dei duchi abbia intimato ai presenti nel locale di non scattare foto con la minaccia che in caso di richiesta ignorate gli avrebbero chiesto di andare via. Sembra anche che Meghan abbia chiesto al personale di riservare tutto il cortile a loro. Il gestore della Locanda Verde non ha accettato e ha spiegato che c’era una festa di compleanno di circa 15 persone già prenotata. Ha invece proposto ai Sussex di accomodarsi dentro, cosa che hanno fatto gustando le ottime pietanze.

Strane le loro richieste soprattutto perché entrambi andando via si sono avvicinati al tavolo dove festeggiavano il compleanno e Meghan avrebbe fatto gli auguri al festeggiato lasciando tutti molto sorpresi. Solite critiche o davvero le loro pretese erano da star? Ricotta di pecora sarda, ravioli e tartare di carne piemontese, vino rosso il loro menù tutto italiano.