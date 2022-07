Sophie Codegoni e Basciano: febbre e sfogo sul viso a Formentera ma passa con lo shopping

A Formentera secondo giorno sfortunato per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ma sulle bancarelle lei ha trovato dei vestiti bellissimi

Il secondo giorno a Formentera per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non è stato dei migliori. Febbre per lui e sfogo sul viso per Sophie Codegoni hanno rischiato di rovinare la vacanza ma i due ex gieffini hanno reagito bene e adesso sono già di nuovo in gran forma. Sophie si è distratta anche grazie allo shopping. Entusiasta delle bancarelle ha raccontato alle follower il suo stupore nel vedere vestiti così belli, molti fatti a mano e a prezzo basso. Ha voglia di comprarli tutti, forse comprerà un’altra valigia per metterli dentro e intanto mostra i suoi acquisti, uno dopo l’altro. C’è il copricostume bianco e oro, un vestitino sempre per la spiaggia fatto con l’uncinetto e poi il vestito turchese lungo che le piace più di tutti.

Cosa è successo a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in vacanza a Formentera?

Un impacco sul viso perché ha uno sfogo che definisce allucinante ed è così che Sophie si è mostrata sui social, sempre bellissima nonostante le bollicine o il rossore sulle guance. Le hanno dato dell’acqua ossigenata che pare si miracolosa per il suo problemino, infatti poco dopo ha risolto tutto.

Basciano accanto a lei sembra distrutto, ha la febbre a 38, niente di grave. Hanno fatto subito il tampone per il covid, sono negativi, lei crede sia tutta colpa dell’aria condizionata. Davvero pessimo il loro secondo giorno di soggiorno, soprattutto dopo il furto di scarpe e maglietta a Palma di Mallorca. Insomma, le vacanze estive della coppia non sembrano andare del tutto per il verso giusto ma adesso sembra che la situazione sia più serena e allegra.

“Giorno due a Formentera, questa è la situazione. Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa” ma questo adesso è solo un ricordo, la vacanza continua, anche lo shopping.