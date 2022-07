Anna Falchi parla del nuovo compagno e della fine della storia con Ruggeri

Anna Falchi continua a credere nell'amore ed ha un nuovo fidanzato dopo l'addio ad Andrea Ruggeri

Anna Falchi è di nuovo felice, è di nuovo innamorata. Dopo l’addio ad Andrea Ruggeri e dopo avere archiviato la loro storia durata 11 anni, adesso accanto a lei c’è Walter Rodinò. Dalle sue esperienze Anna Falchi ha capito che non ci sarà più una convivenza, non è andata bene con Ruggeri ma l’aveva previsto. Da anni la conduttrice de I Fatti Vostri continua a ripetere che la convivenza è difficile e potrebbe rovinare tutto, poi lei è mamma, a casa c’è la sua Alyssa, la sua bambina viene prima di tutto e tutti. Anna Falchi ha appena compiuto 50 anni, ha nuove consapevolezze e un nuovo compagno di vita.

Anna Falchi innamorata di Walter Rodinò

E’ alla rivista Gente che la Falchi ha confidato perché con il suo nuovo compagno è tutto più semplice: “Parliamo, ci capiamo: lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune” non c’è bisogno di aggiungere altro, parla poi del perché è finita con Ruggeri.

“E’ difficile condividere gli spazi… spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno un nido comune. Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto” non ripeterà lo stesso errore con il nuovo amore che sembra davvero importante.

“D’ora in avanti l’unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa”; con sua figlia ha un rapporto speciale, da sempre insieme, uno accanto all’altra. C’è poco spazio per un uomo in casa e Rodinò con due figli può di certo capirla meglio di chiunque altro. Adesso si stanno ancora conoscendo, non c’è fretta, c’è il desiderio di fare un passo alla volta. E’ un bellissimo periodo per Anna Falchi, nel lavoro, nella vita privata, in amore.