Nessuna disperazione per Anna Falchi che bacia Walter e dimentica Andrea

Anna Flachi non è single, non è disperata dopo la separazione, la fine della lunga storia d’amore con Andrea Ruggieri. La splendida Anna Falchi è innamorata di nuovo, bacia Walter e si fa beccare dai paparazzi. Ancora una volta è la rivista Chi a pubblicare le foto della nuova coppia dell’estate e questa volta è Anna Falchi la protagonista. La showgirl e conduttrice volta pagina, dopo dieci anni di vita con Andrea tutto è già finito in archivio. Non deve essere stato semplice per lei chiudere un rapporto ovviamente importante ma l’ha fatto, ha scelto la felicità e in parte ha anche spiegato perché non era più giusto continuare. Il gossip di recente ha anche mostrato il trasloco, perché Anna e Andrea da poco aveva deciso di convivere.

Anna Falchi di nuovo innamorata

La Falchi torna a sorridere come non faceva da tempo e in un locale si lascia andare alle coccole, ai baci, non le importa di essere fotografata, forse è il suo mondo per annunciare che ha un nuovo compagno. Ma chi è il nuovo fidanzato di Anna Falchi?

Sembra che s conoscano da un po’ di tempo e che solo adesso sia scoppiato tra loro l’amore. Entrambi sono 50enni, lui è Walter Rodinò e non fa parte del mondo dello spettacolo, non è un personaggio noto ma è un esperto di comunicazione aziendale. Era difficile non notarli nel ristorante perché anche se il locale per pieno di persone lei si è seduta sulle gambe di Walter e davanti a tutti l’ha baciato con passione, un trasporto che i flash hanno subito immortalato.

Avevano ragione Anna Falchi e Andrea Ruggieri a non volere arrivare all’altare, già la convivenza sembra sia stata una gran fatica. L’amore più grande per lei resta sua figlia Alyssa che ha 12 anni, ma adesso forse Walter potrebbe aggiungere altra felicità.