Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati, è finita col camion dei traslochi sotto casa

Anna Falchi aveva ragione, la convivenza mette a dura prova e così è stato anche per la sua storia d’amore con Andrea Ruggieri. Anna Falchi e il suo compagno avevano deciso di andare a convivere solo un anno fa dopo dieci anni di relazione. E’ passato solo un anno, hanno festeggiato l’undicesimo anniversario e si sono detti addio. Si sono lasciati e adesso ognuno prende la propria strada ma l’addio non è mai semplice. E’ la rivista Chi a dare la notizia della separazione mostrando Anna Falchi e il nipote di Bruno Vespa lontani, ognuno preso dalla propria vita. Sempre in base a ciò che riporta la rivista di gossip sembra che tra i due non andasse bene già da un po’ di tempo. Poco tempo fa è stata proprio la conduttrice a rivelare che la convivenza non andava benissimo, che non era semplice, proprio come aveva sempre pensato.

Anna Falchi di nuovo single

La Falchi ha da poco più di un mese festeggiato i 50 anni ed è pronta ad iniziare una nuova vita, da single. Ha una figlia, Alyssa, nata dal legame con Denny Montesi. La bambina era molto piccola quando Anna e Andrea si sono conosciuti e innamorati; lui ha saputo fare un passo indietro, rispettare i tempi della Falchi, di una madre. L’hanno cresciuta insieme e adesso è ancora più doloroso separarsi. Vite diversi, orari diversi, Anna aveva confessato che non si era mai sentita così sola come in questo periodo.

Non c’è dubbio che in questo periodo per Anna Falchi ci siano grandi soddisfazioni nel campo professionale ma non è molto fortunata in amore. E’ stata a Max Biaggi e tutti ricordano l’amore e la passione tra lei e Fiorello, poi il matrimonio con Stefano Ricucci. Ed è proprio dopo il divorzio che si era data una nuova possibilità per essere felice in amore ma non è andata come sperava. Chi mostra le foto del camion davanti la casa dove Anna e Andrea hanno vissuto insieme per qualche mese.