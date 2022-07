Ilary Blasi, il perché di tante foto dopo la separazione lo svelano gli amici

Ilary Blasi non ha mai pubblicato così tante foto sui social, lo fa adesso che è finito il matrimonio con Totti e c'è un motivo

Ilary Blasi non è mai stata così social come in questo periodo. Dopo la separazione da Francesco Totti, dopo l’annuncio della fine del matrimonio, la conduttrice è così attiva su Instagram da scatenare una domanda. Perché Ilary Blasi pubblica così tante foto, perché desidera mostrarsi di continuo? Sembra che alcuni amici abbiano risposto alla domanda attraverso le pagine della rivista DiPiù. Torna la parola tradimento, torna la forza di una donna che non ha alcuna intenzione di mostrarsi inconsolabile. L’ultimo post di Ilary Blasi è con i figli, in spiaggia durante la vacanza a Zanzibar, uno scatto bellissimo che racconta molto del presente di Ilary. Ma è tra le storie di Instagram che la Blasi di scatena e sembra lanciare messaggi.

Ilary Blasi, le foto sui social

“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero” queste sarebbero le parole di alcuni amici che conoscono bene Ilary ma anche Totti. Molti parlano ma chissà se conoscono davvero la verità.

“Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana” continua un’altra persona che ha analizzato il comportamento dell’ormai ex moglie di Francesco Totti.

Intanto, l’ex calciatore della Roma non pubblica nulla, resta in silenzio. Un amico ha riferito che è stanco di tanto gossip e che presto potrebbe raccontare la sua verità ma per il momento non c’è nulla in programma e ogni chiacchiera è solo una ipotesi.

Anche Noemi, la presunta nuova compagna di Totti, resta in silenzio e se non ha smentito è evidente che la storia c’è davvero. L’interesse sui protagonisti non cala e l’estate è ancora lunga.