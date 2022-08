Ilary Blasi aggiunge una data alle sue foto. “Togli il fiato” commenta Laura Chiatti

E' il primo post che Ilary Blasi pubblica dopo la vacanza in Tanzania con i figli. E' da sola, sulla sua spiaggia

Ilary Blasi ha spesso pubblicato foto da sola, in spiaggia, nella sua Sabaudia, lo fa ogni estate ma questa volta le foto al mare, le uniche che desidera lasciare sul suo profilo Instagram, hanno un dettaglio in più. Ilary Blasi pubblica un post con due foto e aggiunge la data: “Sabaudia 2022”. Non è una data senza significato, in genere non aggiunge mai le date a suoi scatti. Bellissima in costume e camicia annodata, i capelli raccolti, gli occhiali da sole che le nascondono gli occhi. Ilary Blasi dopo l’addio a Francesco Totti non parla ma le sue foto sembrano dire molto. Dicono che non voglia apparire una moglie tradita e distrutta e non lo appare per niente ma resta con i suoi affetti più cari, adesso non ha bisogno di altro. Non finge grandi serate allegre con gli amici, non le interessa ma chissà se davvero non le interessa più nemmeno Francesco Totti.

Ilary Blasi da sola a Sabaudia

La conduttrice de L’Isola dei famosi ha sempre postato qualche foto con i figli, poche foto delle vacanze, le dichiarazioni d’amore a Totti, ma mai una data. Adesso non ci sono più le parole d’amore per il padre dei suoi figli, tutto il resto sembra simile, ma “Sabaudia 2022” sembra un nuovo inizio o qualcosa da non dimenticare mai più.

“Togli il fiato” commenta Laura Chiatti sempre pronta a sostenerla. In tanti le dicono di perdonare Totti ma la realtà è che nessuno conosce la loro verità. Sembra che Ilary Blasi sia intenzionata a raccontare qualcosa in tv, nello studio dell’amica Silvia Toffanin, per Verissimo. Se è vero bisognerà attendere.

Tra le follower dispiaciute per la fine del matrimonio colpisce un lungo commento: “Discutete, litigate, chiaritevi e soprattutto perdonatevi profondamente. La famiglia è il bene più prezioso che abbiamo e la vostra rappresenta un po’ un’icona del nostro tempo. Il coraggio di avere tre figli, affrontare insieme i cambiamenti, le cadute, le prove, dovuti allo scorrere del tempo, all’età. Non esiste la parola “Non ti amo più”. Esiste che l’Amore cambia forma negli anni e bisogna sapersi adattare e vedere il bello di questo amore che si trasforma, non fare gli adolescenti che cercano sempre le stesse cose, alla lunga poi ci si pente di certe scelte. Attenzione quindi ad aver cura di questo sacro legame, una promessa davanti a Dio, al quale dovrete rispondere, una promessa non solo fra voi due. Coraggio, è ora di lottare per qualcosa di cui vale la pena”.