Vacanze separate per Valentina Ferragni e il fidanzato, che succede?

Che succede tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, perché non passeranno le vacanze insieme?

Valentina Ferragni e Luca Vezil stanno insieme da ben 9 anni ma questa estate per la prima volta non passeranno le vacanze insieme. Che succede tra Valentina Ferragni e il suo fidanzato? E’ lui a spiegare tutto suo social, a rivelare che la separazione estiva è una decisione che hanno preso insieme, un arrivederci deciso in due. La coppia ieri sera si è regalata una cena romantica, una serata speciale prima di salutarsi, ma che succede? E’ il fidanzato di Valentina Ferragni a volere precisare raccontando tutto, prima che arrivino i pettegolezzi di chi crede si siano lasciati. La sorella di Chiara Ferragni sostiene il suo compagno, è lei che lo ha spinto più di tutti a prendere la scelta che Luca spiega.

Il compagno di Valentina Ferragni parte per un nuovo lavoro

“Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di agosto a partire da martedì” ecco la motivazione.

Luca e Valentina avevano pianificato un viaggio bellissimo ma dopo avere ricevuto la proposta di lavoro hanno cambiato i loro programmi e sono felici così, sicuri che questo li legherà ancora di più.

“Abbiamo deciso di goderci un tramonto – ha scritto Luca -, una cena, una serata speciale… vi condivido queste foto spettacolari scattate in cinque minuti mentre il sole andava giù, il resto della serata rimane e rimarrà nostro e sarà un ricordo molto bello mentre saremo lontani migliaia di km a partire da inizio settimana. Ti amo amore, tu sai”.