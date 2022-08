Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano? “Lui le ha fatto la proposta”

Arriva il terzo matrimonio per Antonella Clerici. Sembra che Vittorio Garrone le abbia fatto la dolce proposta

Dopo cinque anni d’amore forse questa volta Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono davvero pronti per il matrimonio. Hanno sempre risposto che non si sarebbero sposati ma che forse più in là con l’età l’avrebbero fatto, adesso invece sembra che Vittorio Garrone abbia davvero fatto la dolce proposta ad Antonella Clerici. E’ la rivista Di Più a raccontarlo riportando quelle che sarebbero le confidenze di alcuni amici. Sarà vero? Questo lo sapremo presto, sarà di certo Antonella Clerici a confermare o smentire ma intanto i fan della conduttrice sognano di vederla in abito da sposa. Gli amici non hanno dubbi, sono una delle coppie più felici al mondo, in questi anni d’amore hanno capito che la loro relazione sarà per sempre, che vogliono invecchiare insieme, che hanno tanti progetti da realizzare e tra questi ci sarebbe anche il matrimonio.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone matrimonio in vista

Sembra che ci sa anche una data per il matrimonio della Clerici. Il settimanale di gossip forse corre un po’ troppo ma indica il prossimo anno come l’anno del sì e in più aggiunge che l’evento potrebbe esserci tra la primavera e l’inizio della prossima estate, in pratica al termine della terza stagione di E’ sempre mezzogiorno e prima che arrivi il gran caldo.

“Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra” si legge sulla rivista che ricorda che la coppia si è formata grazie ad un’amica in comune, la dottoressa Evelina Flachi. Lei era sicura che si sarebbero innamorati, ha voluto che Antonella e Vittorio si incontrassero e da lì è iniziato tutto. Attendiamo il seguito, magari di conoscere altri dettagli o forse l’ennesimo no di Antonella Clerici.