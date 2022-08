Carlos Corona festeggia il compleanno con Fabrizio, gli auguri pieni d’amore di Nina Moric

Carlos Corona ha festeggiato i 20 anni, al compleanno non c'era sua madre. A Nina Moric ha dedicato una frase, lei gli auguri più belli

Carlos Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha festeggiato i 20 anni, un compleanno vissuto con gli amici e con il padre. Assente alla festa la madre ma lei ha trovato il modo per esserci, con un post in cui esprime tutto il suo amore. Nina Moric e il figlio non si vedono da tempo, i rapporti tra i suoi genitori sono molto tesi, ci sono state accuse di furti e sui social le parole non sono state sempre d’amore e stima. La modella croata in alcuni momenti di rabbia si era anche scagliata contro il figlio ma per il compleanno del suo Carlos ha usato le parole di una mamma. Parole struggenti, auguri che superano tutto, anche il male che si sono fatti.

“Voglio che tu sappia che finché vivrò sarai sempre nel mio cuore. Sei vivo, dentro ti respiro. Buon compleanno! Ti amo con tutto il cuore” ha scritto la Moric ieri a suo figlio, un unico post e poi il silenzio sul suo profilo. “Mi manchi da impazzire. Per tutta la felicità e i dolori che abbiamo avuto, prego che tu possa goderti il tuo compleanno come nessun altro” ha concluso Nina.

Carlos Corona ha condiviso il post della madre e ha poi scelto una foto con lei, uno scatto recente, prima che i rapport tra loro si interrompessero, quando tutti e tre sembravano aver trovato un equilibrio, come ogni famiglia anche se separata.

Forse questo cambierà qualcosa, riavvicinerà Nina Moric e suo figlio Carlos. Pochi minuti fa lei si è lasciata andare ad un nuovo post: “Ti stai avventurando in un viaggio attraverso la vita, ma ricordati sempre di assaporare ovunque tu vada l’amore che ti viene dato e che puoi osare. Se avrai bisogno di piangere, fallo, non nascondere mai la tua sensibilità. Arrabbiati solo per le cose importanti. Non giudicare, per non essere giudicato. Molte porte della vita si apriranno e molte altre resteranno chiuse o si chiuderanno. Di fronte alle avversità, prova a pensare a ciò che il problema sta cercando di insegnare E se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te. Ora diventa uomo. Buon Compleanno. Tua madre…”.