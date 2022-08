J-Lo e Ben Affleck hanno già divorziato? La verità sulla “separazione”

Nessun divorzio record per Jennifer Lopez e Ben Affleck: il caos sui social causato dalla parola "separazione"

Nelle ultime ore, dopo l’uscita di una notizia su un giornale americano, sui social è esploso il caso. Potrete rendervene conto anche voi, qualora decidiate di fare un “giro” su Twitter. Tra le tendenze mondiali di giornata, il nome di Ben Affleck e quello di Jennifer Lopez. Il motivo? Si parlerebbe di un divorzio tra i due, un divorzio che sarebbe un vero e proprio record, se solo fosse vero. In realtà, tutto nasce probabilmente da un equivoco o dalla scelta di usare una parola che avrebbe provocato incomprensioni appositamente. In America infatti, nelle ultime ore si è parlato di “separazione” tra i due attori ma il vero senso, è che Jennifer Lopez e Ben Affleck, a causa dei diversi impegni lavorativi, dopo aver trascorso una romantica luna di miele tra Parigi e Capri, hanno dovuto allontanarsi. L’attore sarebbe infatti rientrato in America, mentre J-Lo prosegue il tour europeo con qualche altro giorno di vacanza. La parola separazione quindi, ha mandato in delirio i fan della coppia che hanno creduto al peggio. Ma non ci sarebbe nessun divorzio in vista, anzi.

Perchè si parla della separazione di Ben Affleck e Jennifer Lopez?

La notizia, che è rimbalzata in rete, in particolare su Twitter dove forse, i pochi caratteri a disposizione non bastano per essere molto chiari, sarebbe stata data da alcune persone vicine alla coppia e per questo maggiormente credibile. Ma in realtà, non ci sarebbe notizia perchè gli amici di Ben e J-Lo avrebbero solo raccontato che i due hanno deciso di passare separati alcuni giorni per via degli impegni. In particolare, la traduzione di queste dichiarazioni sarebbe: “credono che passare del tempo separati li renda più forti ed è perfetto perché quando sono separati guadagnano di più”. Che sia un guadagno economico o in termini d’amore poco conta: ore di lontananza fanno bene alla coppia ma non c’è nessun divorzio record di cui parlare. I fan dei Bennifer dopo una notte passata insonne possono tornare a godersi questi giorni di agosto e sognare ancora baci e viaggi romantici dei due attori che non deluderanno le nostre aspettative!