Alena Seredova si sposa ma Ilaria D’Amico chiama già marito Buffon

Alena Seredova sposa Alessandro Nasi ma Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono già marito e moglie

Con l’annuncio di Alena Seredova del matrimonio in arrivo con Alessandro Nasi il gossip non ha potuto fare a meno di pensare a Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Alena ha detto sì al suo compagno dopo 8 anni d’amore e la nascita della loro Vivienne Charlotte. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non hanno mai parlato di nozze ma il caso vuole che al settimanale F la giornalista sportiva ha confidato che lei chiama già da tempo marito il suo compagno. Gigi Buffon fa lo stesso, per lui la madre del suo piccolo Leopoldo Mattia è già sua moglie anche se non sono sposati. Nasi ha fatto la dolce proposta di matrimonio alla splendida Seredova, il portiere invece pensa che ci voglia ancora tempo prima di sposare Ilaria.

Ilaria D’Amico non esclude il matrimonio con Gigi Buffon

Il loro rapporto è iniziato ben prima di quello tra Alena e Alessandro ma Gigi non ha ancora chiesto in moglie Ilaria. “Lui mi chiama sempre moglie, anche io adesso lo chiamo così. Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Se succederà sarà per regalarci una festa romantica”.

Quindi, non è escluso il matrimonio ma Ilaria esclude la crisi, fa notare che la cronaca rosa procede con ordine, dopo lo scoop sulla loro storia e la passione, hanno mostrato la crisi mentre in realtà loro due erano sempre insieme e c’erano anche sempre i paparazzi ma era già tutto previsto, quello era il momento della crisi. Adesso sono invece nel periodo “crisi superata” ma pensa che presto tornerà tutto di nuovo, quindi per la D’Amico è un po’ inutile smentire o confermare la notizia.

A differenza sua invece Alena Seredova parla spesso con i follower, risponde alle domande curiose, anche a chi le chiede se l’ha perdonata e se ha rapporti con lei. La modella ceca schietta come sempre non si nasconde.