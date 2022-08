Antonella Clerici con Carlotta Mantovan: “Come sempre a Ferragosto” è con la vedova di Fabrizio Frizzi

Ferragosto come sempre speciale per Antonella Clerici con Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi

Sulle note del brano Il regalo più grande di Tiziano Ferro la coppia che non si dividerà mai: Antonella Clerici e Carlotta Mantovan. Sono diventate amiche perché entrambe legate a Fabrizio Frizzi, per amicizia e per amore, e da quando lui non c’è più il loro rapporto è diventato fortissimo, impossibile da spezzare. Antonella Clerici l’aveva promesso a se stessa, ma di certo anche a Fabrizio Frizzi, che sarebbe rimasta accanto a sua moglie e alla loro piccola Stella. Passano gli anni e le loro figlie crescono insieme, anche se Maelle è più grande ma protettiva come la sua mamma. Ad unirle tante passioni e anche quella per i cavalli, anche per questo sono ancora una volta insieme in Normandia. Nella tenuta di Vittorio Garrone ci sono cavalli meravigliosi. Sono anche la passione di Maelle, Stella e Carlotta, sono stati l’elemento più forte per la la moglie e la figlia di Fabrizio Frizzi dopo la sua morte.

Antonella Clerici, il messaggio per la moglie di Fabrizio Frizzi

“Come ogni ferragosto insieme…. ti voglio bene Carlotta. Noi e le ns bimbe che crescono” scrive Antonella Clerici mostrando ai follower i loro sorrisi. Sono ancora una volta insieme Antonella Clerici e la vedova di Fabrizio Frizzi. I loro sorrisi coprono il cielo nuvoloso della Normandia. Tra i commenti arriva anche il cuore rosso di Carlo Conti, lui era l’altro fratellone. Il legame tra Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi e Carlo Conti l’ha in parte spezzato solo la morte. Da quel momento le loro vite sono cambiate, non hanno perso l’occasione di fare tesoro del messaggio lasciato da Frizzi e hanno dato più importanza alla famiglia, all’amore, mettendo le vere emozioni al primo posto, lavorando meno, facendo scelte importanti.

Antonella Clerici ha anche voluto con lei Carlotta Mantovan per il programma Portobello. Non fu un gran successo ma di certo lavorare insieme ha aiutato entrambe mentre Fabrizio ogni volta che le vede così vicine di certo riderà come solo lui sapeva fare.