Fabrizo Frizzi, il dolore di Antonella Clerici a quattro anni dalla sua scomparsa

Sono già 4 anni che Fabrizio Frizzi è andato via e oggi Antonella Clerici non lo dimentica quel giorno; di certo non l’hanno dimenticato in tanti ma lei il suo dolore lo tira fuori. E’ una mancanza forte l’assenza di Fabrizio Frizzi, era il suo fratellone, era uno dei suoi migliori amici, il miglior collega che potesse desiderare. Una vera squadra Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi e Carlo Conti ma non hanno avuto il tempo di portare in tv il progetto più bello. Era il 26 marzio 2018 e l’Italia intera piangeva la morte di Fabrizio Frizzi, oggi la Clerici ha scelto un’immagine di pochi mesi prima, era il 6 dicembre del 2017. Era il giorno del compleanno della conduttrice e Carlo Conti entrò nello studio de La prova del cuoco con Fabrizio, una sorpresa meravigliosa, il regalo più bello sperando che Frizzi potesse guarire.

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi

Sono stati gli auguri di compleanno più belli per Antonella che trattenne le lacrime tutto il tempo per poi crollare quando Fabrizio Frizzi e Carlo Conti lasciarono lo studio.

“Sono già passati 4 anni…com’e’ cambiato questo mondo senza di te. Mi manca la tua allegria e la tua inconfondibile risata. Sempre e x sempre nei ns cuori” scrive oggi la conduttrice taggando nel post anche Carlo Conti e Carlotta Mantovani, la moglie di Fabrizio Frizzi. Con Carlotta ha fatto in modo che quell’amicizia così speciale proseguisse, ha fatto in modo che il suo fratellone fosse orgoglioso della sua Antonellina.

Sono passati 4 anni e il mondo è cambiato, non solo per la pandemia e la paura della guerra ma è cambiato anche il mondo delle persone che lo hanno amato. Più volte la Clerici e Conti hanno confidato che dopo la sua morte hanno iniziato a vivere in modo diverso, facendo scelte importanti, mettendo al primo posto sempre la famiglia, perché la vita potrebbe finire in breve tempo.