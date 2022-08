Asia Argento di nuovo felice e sorridente: ha un nuovo fidanzato?

Un nuovo amore per Asia Argento? Sui social le foto in compagnia di un ragazzo che sorride insieme a lei

Qualche mese fa la bella e brava Asia Argento, parlando della sua vita privata, aveva spiegato di essere single. Il suo cuore, era per i suoi figli e i suoi cari. Ma oggi, l’attrice e regista, ha stupito tutti mostrandosi sui social sorridente, molto serena e raggiante. Non solo per il sole, le vacanze ma forse anche per la bella compagnia. Ci sarà un nuovo amore nella sua vita? Non lo specifica Asia ma le foto postate su instagram, lasciano poco spazio all’immaginazione. Il bel ragazzo che si vede nelle immagini postate sui social infatti, sembrerebbe essere il suo compagno, anche se purtroppo, non siamo riusciti a capire chi sia! Dai commenti, e dalle tante frasi di felicitazioni che gli amici di Asia postano sotto queste foto, sembra però arrivare la conferma: nel sorriso dell’attrice, anche la felicità per un nuovo amore che sta sbocciando. Sarà così o si tratta solo di una bella amicizia speciale? Qualsiasi cosa sia, fa bene ad Asia che, dopo aver rimesso insieme tutti i tasselli della sua vita, adesso è pronta a ricominciare e chissà, forse ad amare di nuovo con una consapevolezza diversa.

Di recente, alcuni siti di gossip avevano parlato di un attore americano molto famoso, come attuale fidanzato della Argento ( giovanissimo tra l’altro). Ma a quanto pare, questa storia, non è stata confermata e nella vita dell’attrice c’è un altro bellissimo…Voi, guardando le sue foto sui social, avete capito di chi si tratta?

Un nuovo amore per Asia Argento?

L’attrice ha postato alcuni scatti delle su vacanze serene al mare, giorni che sta trascorrendo con le persone a lei care e ci sarebbe appunto, anche un nuovo amore. Sono migliaia i messaggi di chi si dice felice perchè adesso finalmente sorride di nuovo ed è serena. Tutti messaggi di amici che non possono che essere contenti di vedere l’attrice così raggiante come mai era stata negli ultimi anni. E’ stata la stessa Asia Argento a raccontare del suo percorso di consapevolezza, del suo cammino e del suo recupero riuscendo a staccarsi per sempre dalle sue dipendenze. Anche per questo, soprattutto per questo probabilmente, oggi è così felice.