Federica Pellegrini e Matteo Giunta il matrimonio si avvicina: svelata la meta della luna di miele

Il giorno del matrimonio si avvicina e Federica Pellegrini svela qualche altro dettaglio in vista delle nozze con Matteo Giunta

Tutti vogliono sapere la data del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Del resto chi non vede l’ora di ammirare l’ex campionessa, la Divina, nel suo meraviglioso abito da sposa? In queste ultime settimane si sono “sparate” date anche un po’ senza senso, visto che in pochi hanno considerato tutti gli impegni di Federica e Matteo agli Europei di Roma 2022. I due quindi per il momento non confermano e non smentiscono ma la Pellegrini, in una intervista al Corriere della sera oggi, ha dato qualche indizio in più confermando ancora una volta che le nozze saranno celebrate a Venezia, ma non in spiaggia e rivelando anche dove lei e Matteo andranno in viaggio di nozze.

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta matrimonio in chiesa

Parlando della cerimonia, la Pellegrini ha raccontato: “Io sono credente, Matteo anche, forse un po’ meno. Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio: le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, “e se poi piove?”. Così abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa. ” La data si avvicina ma Federica, troppo concentrata sugli Europei di nuoto a Roma, per il momento non sembra pensarci molto. E racconta: “Al momento sarà che sono distratta dagli impegni qui a Roma ma non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento! Città complicata e, soprattutto, dispendiosa“. In questi giorni in tribuna, l’abbiamo vista anche piangere, cosa dobbiamo aspettarci quindi dalle nozze, un matrimonio con tanti fazzolettini in vista? La campionessa ha risposto: “Spero che non piangerà nessuno perché se inizia uno poi seguono tutti gli altri!“.



Se la data del matrimonio resta ancora un mistero, la Pellegrini invece si sbilancia sul viaggio di nozze e spiega: “Andremo in America, nei nostri luoghi del cuore. Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo“.