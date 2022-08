Il fidanzato di Francesca Michielin esce allo scoperto e volano dichiarazioni d’amore

Francesca Michielin innamoratissima presenta il suo nuovo fidanzato, felice dopo una vacanza molto rilassante

Lui è Davide Spigarolo ed è il nuovo fidanzato di Francesca Michielin, è lui che la rende così felice ed è con lui che ha condiviso una vacanza in montagna. C’è un nuovo amore nella vita della cantante che sta per debuttare alla conduzione di X Factor, lui è un osteopata e la Michielin sembra avere messo un po’ da parte la sua riservatezza. Ha voglia di condividere con i follower questo meraviglioso periodo della sua vita. In genere non parla molto della sua vita privata ma ad iniziare dagli scatti in montagna qualcosa è cambiato. Non è più l’uomo del mistero, accanto a Francesca Michielin c’è Davide, è uscito allo scoperto e le parole diventano importanti.

La dichiarazione d’amore di Francesca Michielin al suo fidanzato

Le loro ombre in uno scatto e le parole della cantante: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”. Ma è Davide Spigarolo a mostrare le loro foto di coppia, è lui che ha voglia di apparire accanto alla ragazza che ama. “So much for summer love and saying ‘us'”. Dichiarazioni d’amore meravigliose che fanno sognare i fan di Francesca Michielin che sapevano di un amore ma che non conoscevano alcun dettaglio importante.

Il fidanzato di Francesca Michielin non appartiene al mondo dello spettacolo, laureato in scienze motorie e lavora come osteopata e personal trainer, sembra sia lui il vero appassionato di montagne e altri luoghi che riportano il contatto con la natura e il relax. E’ ciò di cui ha bisogno adesso l’artista che sta per affrontare di nuovo il palco di X Factor a 10 anni dalla vittoria. Questa volta però è tutto diverso, lei è Francesca Michielin, la conduttrice, un compito che la entusiasma e che mostrerà un altro lato del suo talento. Sarà più semplice con Davide accanto.