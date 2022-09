Corona sparisce da Instagram, Alessio La Padula lo attacca smentendo il flirt con Ilary: “Vai a lavorare”

Anche Alessio La Padula finisce nel tritacarne e viene etichettato come il presunto flirt di Ilary Blasi e risponde a Corona che intanto è stato bannato dai social

Che appassionanti vicende per gli amanti della cronaca rosa e del gossip più basso, quelle che stanno accadendo in queste ore. Fabrizio Corona aveva promesso delle rivelazioni molto molto forti sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ha annunciato che tra una settimana potrebbe dire tutta la verità ma che giornalmente avrebbe sganciato qualche bombetta. E oggi, poco prima che il suo profilo fosse oscurato ( sembra che ci sia stato un nuovo Ban da parte del social), Corona aveva postato uno screen che sembrava mostrare dei contatti tra lui e Francesco Totti. Non sappiamo quanto ci possa essere di vero fatto sta che Corona, è scomparso da Instagram e che non ha dato sue notizie neppure dagli account che di solito usa per farsi sentire ( come ad esempio quello di suo figlio o della sua fidanzata). Di conseguenza, non c’è stata nessuna risposta al ballerino professionista di Amici, Alessio La Padula che oggi ha avuto qualcosa da dire contro l’imprenditore milanese. Il motivo? Alessio è stato “etichettato” come uno dei flirt di Ilary Blasi, un suo presunto amante. Il coreografo e la Blasi si sono conosciuti durante le registrazioni di Star in the star, il programma che Ilary ha condotto nella passata stagione televisiva.

L’attacco di Alessio La Padula a Fabrizio Corona

Il ballerino e coreografo di Amici, ha deciso quindi di dire la sua via social, visto che il suo nome continua a rimbalzare ( ma non è chiaro del tutto come mai si sia riferito proprio a Corona). Un duro attacco a Corona: “Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente.”

E ancora: “ Perché tanto il tuo momento up è finito, è finito! Non c’è più, rassegnati, trovati un lavoro e non rompere il c***o alla gente con le tue cose da bimbiminkia“.