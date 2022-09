L’avvocato di Ilary Blasi smentisce d’Agostino: nessun messaggio piccante nel cellulare della conduttrice

Il legale di Ilary Blasi fa una precisazione e smentisce che ci siano dei messaggi piccanti in possesso di Francesco Totti come racconta invece d'Agostino

Ieri Roberto d’Agostino è stato prima ospite di Mara Venier a Domenica In e poi a Non è l’Arena su La7 con Massimo Giletti. Il fondatore di Dagospia, sito che per primo ha lanciato la notizia della crisi tra Totti e Ilary Blasi e del loro possibile divorzio, ha spiegato di essere conoscenza di altri dettagli. E ripartendo dall’intervista di Francesco Totti sul Corriere, prima a Domenica IN e poi nel programma di La7, ha spiegato che quelle parole, sono una sorta di “verbale di polizia”. D’Agostino ha detto che Francesco Totti, consigliato molto bene dai suoi avvocati, è in possesso dei video che mostrano la Blasi e suo padre in banca, mentre ritirano i Rolex. E poi ha anche parlato dei famosi messaggi compromettenti che avrebbero permesso a Totti di capire che Ilary Blasi si stesse sentendo con altre persone. “Una sorta di matrimonio affollato come direbbe Diana” ha detto Giletti su La7. D’Agostino ha quindi spiegato che Totti, sarebbe in possesso degli screen di questi messaggi, messaggi parecchio piccanti. Se a Domenica In ci era andato cauto, su La7, vista anche l’ora, ha spiegato che sono dei messaggi erotici, che Ilary Blasi si sarebbe scambiata con altri uomini.

Mentre d’Agostino ribadiva questi concetti nel programma di La7, dopo aver lanciato le sue bombe su Rai 1, l’avvocato di Ilary Blasi interveniva per spiegare che non esiste nessun messaggio della sua assistita, nessun messaggio che si possa definire piccante.

La precisazione dell’avvocato di Ilary Blasi

L’avvocato di Ilary Blasi ha deciso di mandare una nota a Fanpage ( in realtà la notizia era di dominio pubblico ed è stata riportata da tutti i siti, incluso il nostro, avendo creato parecchio scalpore le parole di d’Agostino su Rai 1). Ma si è ritenuto di dover effettuare la precisazione per mezzo di Fanpage, e non con una nota generale pubblicata altrove e di questo vi rendiamo conto.

“Egregio Direttore, in nome e per contro della Signora Ilary Blasi,Vi segnalo quanto segue. Sul sito da lei diretto riportate la dichiarazione resa da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Tv Domenica In. La notizia da voi riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi piccanti scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi. – ha concluso il legale di Ilary – Confido vogliate pubblicare la presente, grazie della Vostra collaborazione” questa la nota dello Studio Legale Alessandro Simeone .